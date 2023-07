Zelenskyj začal v Istanbule rokovania s Erdoganom

Istanbul 7. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok začal krízové rozhovory s tureckým lídrom Recepom Tayyipom Erdoganom, ktoré sú zamerané na snahy Kyjeva vstúpiť do NATO a získať viac zbraní od svojich spojencov. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Zelenskyj po svojom príchode na Twitteri uviedol, že stretnutie sa bude týkať budúcotýždňového summitu NATO vo Vilniuse, "bezpečnostných záruk" a dohody medzi Kyjevom a Moskvou o vývoze ukrajinského obilia, ktorú Turecko pomohlo vlani sprostredkovať.



Zelenskyj aj Erdogan chcú predĺžiť platnosť tejto dohody, ktorá sa skončí 17. júla. Táto dohoda Kyjevu garantuje vývoz kukurice a iných obilnín na svetové trhy počas prebiehajúcej vojny s Ruskom.



Podľa analytikov sa bude ukrajinský prezident snažiť presvedčiť svojho tureckého kolegu, aby odobril vstup Švédska do NATO. Ankara dlhodobo tento krok blokuje pre spor so Štokholmom, v ktorom ho obviňuje z ľahostajného prístupu ku kurdským militantom žijúcim vo Švédsku.



Erdogan sa snažil využiť svoje dobré vzťahy so Zelenským, ako aj s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na ukončenie vojny na Ukrajine, zatiaľ však neúspešne, pripomína AFP.



Turecko zorganizovalo prvé dve kolá mierových rokovaní a usiluje sa o sprostredkovanie ďalších rozhovorov medzi Moskvou a Kyjevom. Západné štáty sa však obávajú o narastajúce hospodárske vzťahy medzi Tureckom a Ruskom, ako aj o vzdor Ankary pri rozširovaní Severoatlantickej aliancie.