Zelenskyj: Začalo to na Kryme, skončí to na Kryme

Kyjev 23. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok v príhovore na summite tzv. krymskej platformy prisľúbil, že prinesie "slobodu Ukrajine aj občanom na Kryme". TASR o tom informuje na základe správy televízie Sky News.



V online príhovore, ktorým ukrajinský líder otvoril utorkový virtuálny summit, prisľúbil, že Kyjev jedného dňa obnoví ukrajinskú vládu nad Krymským polostrovom, ktorý v roku 2014 anektovalo Rusko.



"V záujme toho..., aby sa vrátila predvídateľnosť a bezpečnosť do nášho regiónu, do Európy a do celého sveta, musíme zvíťaziť - zvíťaziť v boji proti ruskej agresii. Preto musíme oslobodiť Krym od okupácie. Začalo to Kryme, skončí to na Kryme," vyhlásil Zelenskyj.



Pred príhovorom na summite ukrajinský prezident v utorok varoval Moskvu pred reakciou Kyjeva na prípadný ruský útok na Deň nezávislosti Ukrajiny, ktorý pripadá na stredu 24. augusta.



Na tlačovej konferencii, ktorá sa konala v Kyjeve po stretnutí s poľským prezidentom Andrzej Duda, Zelenskyj zdôraznil, že Ukrajina čelí každodenne hrozbe ruských útokov.



"Rusko to robí stále. Môže znížiť počet týchto útokov? Áno môže to urobiť 23. a 24. augusta," uviedol ukrajinský prezident.



"Čo urobí Ukrajina, ak zasiahnu Kyjev?... Ak nás zasiahnu, dostanú odpoveď, mocnú odpoveď... Chcem povedať, že táto reakcia bude každým dňom silnejšia," uviedol Zelenskyj s tým, že rovnako bude Ukrajina reagovať aj na útok na akékoľvek iné ukrajinské mesto.



Krymská platforma je medzinárodná diplomatická iniciatíva Ukrajiny, ktorej cieľom je hľadať cesty k obnoveniu ukrajinskej vlády nad anektovaným Krymom. Prvý summit platformy sa konal vlani v auguste.