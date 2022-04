Zelenskyj zagratuloval Macronovi k víťazstvu vo voľbách

Félicitations à @EmmanuelMacron, un vrai ami de l’Ukraine, pour sa réélection! Je lui souhaite de nouveaux succès pour le bien du peuple . J'apprécie son soutien et je suis convaincu que nous avançons ensemble vers de nouvelles victoires communes. Vers une Europe forte et unie! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 24, 2022

Kyjev 25. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zagratuloval v nedeľu Emmanuelovi Macronovi k opätovnému zvoleniu za prezidenta Francúzska, pričom ho označil zaTASR o tom informuje na základe správy denníka The Guardian.napísal Zelenskyj na Twitteri vo francúzskom jazyku.Ukrajinský prezident v polovici apríla kritizoval Macrona za to, že odmietol označiť ruské vojenské ťaženie na Ukrajine na genocídu.Macron od začiatku roka viackrát telefonoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a na začiatku februára, teda ešte pred začiatkom vojny na Ukrajine, navštívil Kyjev aj Moskvu. Putinov a Macronov dialóg sa však podľa francúzskeho prezidenta zastavil po tom, ako boli na Ukrajine odhalené prípady masového zabíjania civilistov.Macron podľa prieskumov zvíťazil v nedeľňajšom druhom, rozhodujúcom kole prezidentských volieb so ziskom 57,6 až 58,2 percenta hlasov. Jeho súperka, pravicovo orientovaná politička Marine Le Penová získala 41,8 až 42,4 percenta hlasov.