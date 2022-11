Zelenskyj zagratuloval Netanjahuovi k volebnému víťazstvu v Izraeli

Jeruzalem 8. novembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok telefonicky zablahoželal Benjaminovi Netanjahuovi k víťazstvu jeho strany Likud v predčasných izraelských parlamentných voľbách, ktoré sa konali minulý utorok. Oznámila to Netanjahuova kancelária, ktorá rozhovor označila za "vrelý a osobný". TASR o tom informovala na základe správy AFP.



Expremiér Netanjahu podľa vyhlásenia svojho úradu poďakoval Zelenskému a v telefonáte "zopakoval to, čo povedal počas predvolebnej kampane, že po nástupe do funkcie (predsedu vlády) bude vážne uvažovať o ukrajinskej otázke".



Zelenskyj uviedol, že Netanjahuovi zablahoželal a "zaželal mu úspešné zostavenie novej vlády". "Vyjadril som nádej, že úroveň (ukrajinsko-izraelskej) spolupráce bude zodpovedať bezpečnostným výzvam, ktorým naše krajiny čelia," napísal na sociálnej sieti Twitter.



Hovor medzi oboma predstaviteľmi sa podľa Netanjahuovej kancelárie uskutočnil prostredníctvom šifrovanej aplikácie Signal.



Zelenskyj koncom októbra uviedol, že vidí "pozitívny trend" vo vzťahoch s Izraelom. Takto reagoval na skutočnosť, že si Ukrajina a Izrael vymenili informácie spravodajských služieb o tom, že Rusko používa iránske drony vo vojne na Ukrajine.



Ukrajinský prezident sa tak vyjadril po tom, ako kritizoval neutralitu Izraela vo vojne na Ukrajine. Uviedol pritom, že rozhodnutie Izraela nepodporiť Kyjev uľahčilo vznik vojenského partnerstva Ruska a Iránu.



Podľa oficiálnych výsledkov predčasných parlamentných volieb získala strana Likud v 120-člennom Knesete 32 mandátov. Ak sa Netanjahu dohodne na koalícii s dvoma ultraortodoxnými stranami a krajne pravicovou stranou Náboženský sionizmus, v parlamente by mohol pôsobiť pravicový blok so 64 poslancami.