Zelenskyj zagratuloval Tuskovi a pozval ho na návštevu Ukrajiny

Varšava 14. decembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zagratuloval vo štvrtok novému poľskému premiérovi k nástupu do funkcie a pozval ho na návštevu Ukrajinu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry PAP.



Zelenskyj uviedol, že sa po nástupe Tuska do funkcie teší na začiatok novej kapitoly bilaterálnych vzťahov Poľska a Ukrajiny. "Som si istý, že spolu s novou poľskou vládou zrýchlime vyriešenie všetkých záležitostí našich vzťahov za podmienok, z ktorých budú ťažiť obe strany," napísal Zelenskyj na sociálnej sieti Telegram.



Dodal, že s Tuskom telefonicky diskutovali v predvečer zasadnutia Rady Európy o rozhodnutí, ktoré tam bude prijaté a prispeje k posilneniu jednoty celého európskeho spoločenstva.



Ukrajinský prezident tiež uviedol, že Tusk podporil Ukrajinu. "Počul som slová podpory. Sme ešte silnejší, keď sme spolu," napísal Zelenskyj. Dodal, že Tuska pozval, aby pri prvej možnej príležitosti navštívil Ukrajinu.



Tuska vymenoval do funkcie v stredu poľský prezident Andrzej Duda. Nástupom Tuskovej vlády do úradu sa v Poľsku končí osemročné vládnutie konzervatívnej strany Právo a spravodlivosť (PiS).