Zelenskyj: Ak Putin nepríde do Turecka, Západ by mal uvaliť sankcie

Kyjev 13. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok vyhlásil, že ak by sa americký prezident Donald Trump pridal k možným rusko-ukrajinským mierovým rokovaniam, ktoré by sa mali uskutočniť tento štvrtok v tureckom Istanbule, mohlo by to dať šéfovi Kremľa Vladimirovi Putinovi podnet na účasť. Zelenskyj zároveň vyzval na uvalenie „tých najsilnejších“ sankcií voči Moskve v prípade, že Putin sa na rokovaniach nezúčastní, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



„Urobíme všetko pre to, aby sa toto stretnutie uskutočnilo,“ povedal Zelenskyj novinárom v Kyjeve a dodal, že urobí všetko pre dosiahnutie prímeria. Na rokovania v Turecku bol podľa neho pozvaný aj šéf Bieleho domu. „Nepoznám rozhodnutie amerického prezidenta, ale ak potvrdí účasť, myslím, že by to bol ďalší podnet pre Putina, aby prišiel,“ pokračoval Zelenskyj.



Agentúra Reuters s odvolaním sa na tri bezpečnostné zdroje v utorok informovala, že na možné rokovania prídu za americkú stranu vyslanci prezidenta USA Steve Witkoff a Keith Kellogg.



Putin podľa ukrajinského prezidenta nechce žiadne rokovania o ukončení viac ako tri roky trvajúcej vojny na Ukrajine. „Som presvedčený, že Putin nechce ukončiť vojnu, nechce prímerie, nechce žiadne rokovania,“ uviedol.



Zelenskyj oznámil, že sa v Ankare plánuje stretnúť s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. K stretnutiu by malo dôjsť v stredu alebo vo štvrtok (14./15. mája). Agentúra AP informuje, že dvojica bude čakať na príchod Putina. Moskva však dosiaľ nepotvrdila, či šéf Kremľa napokon do Istanbulu príde. Priame rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou bez predbežných podmienok navrhol sám Putin, i keď nespresnil, kto by mal jednotlivé strany zastupovať. „Ak Putin nepríde a zahráva sa, je to definitívny dôkaz, že nechce ukončiť vojnu,“ konštatoval ukrajinský prezident.



Vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak v utorok ozrejmil, že Zelenskyj sa v Istanbule nestretne so žiadnym ruským predstaviteľom okrem Putina. Podľa Jermakovho poradcu Mychajla Podoľaka by totiž rokovania na nižšej úrovni znamenali len „naťahovanie“ mierového procesu.