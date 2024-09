Zelenskyj: Západ má strach diskutovať o zostreľovaní ruských rakiet

Kyjev 13. septembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok obvinil západné štáty z toho, že "majú strach" čo i len spomenúť možnosť, že by v budúcnosti zostreľovali ruské rakety a drony namierené na Ukrajinu, hoci tak robia pri útokoch na Izrael. TASR o tom informuje podľa agentúr Reuters a AFP.



Ukrajinský prezident otázku zostreľovania ruských rakiet západnými štátmi otvoril na medzinárodnej konferencii v Kyjeve. "Ak spojenci spoločne zostreľujú rakety a drony na Blízkom východe, prečo ešte stále neexistuje podobné rozhodnutie o zostreľovaní ruských rakiet a Šáhidov (iránskych dronov, pozn. TASR) na oblohe Ukrajiny?" uviedol Zelenskyj, ktorý dodal, že spojenci sa dokonca boja povedať, že na tejto veci pracujú.



Zelenskyj upozornil, že rakety a drony nemieria iba na ukrajinské územie, ale aj na susedné štáty. Váhanie Západu preto označil ako "poníženie pre demokratický svet".



Ukrajinský líder počas piatkového vystúpenia otvoril aj viacero ďalších tém. O ukrajinskej ofenzíve v ruskej Kurskej oblasti vyhlásil, že spomalila postup ruských síl na východe Ukrajiny. Situácia pri meste Pokrovsk v Doneckej oblasti je podľa neho síce komplikovaná, ale tento týždeň sa stabilizovala.



"Úprimne povedané, prinieslo to výsledky, ktoré sme očakávali. V Charkovskej oblasti bol nepriateľ zastavený, v Doneckej oblasti sa postup spomalil, hoci je to tam veľmi ťažké," uviedol Zelenskyj a dodal, že Rusko v Kurskej oblasti nasadilo 40.000 vojakov. Podľa ukrajinského prezidenta protiútoky ruských síl v tejto oblasti nepriniesli žiadne významné úspechy.



Zelenskyj taktiež opätovne spomenul svoj "víťazný plán", ktorý podľa jeho slov zabezpečí trvalý mier a ukončí viac ako dva a pol roka trvajúcu vojnu. V tejto súvislosti sa preto tento mesiac plánuje stretnúť s americkým prezidentom Joeom Bidenom.