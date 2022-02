Zelenskyj: Západ sa neponáhľa s pomocou Ukrajine proti ruskej invázii

Kyjev 5. februára (TASR) - Západ sa neponáhľa pomôcť Ukrajine proti ruskej invázii, povedal v piatok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Informovala o tom agentúra AFP.



"Ako sa budete brániť, keď tak pomaly pomáhate nám na Ukrajine?" uviedol Zelenskyj vo vyhlásení, ktoré vydal jeho úrad. "Štátne inštitúcie v Európe sa neponáhľajú so skutočne ráznymi rozhodnutiami," dodal ukrajinský prezident.



Zelenskyj zároveň vyzval Európanov s "bojovými skúsenosťami", aby prišli bojovať na Ukrajinu, kde ruské jednotky už ohrozujú hlavné mesto Kyjev.



"Ak máte bojové skúsenosti... a nechcete sa pozerať na nerozhodnosť politikov, môžete prísť do našej krajiny a pripojiť sa k nám v obrane Európy tam, kde je to teraz veľmi nevyhnutné," cituje AFP Zelenského vyhlásenie.