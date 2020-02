Zelenskyj zatiaľ nebol pozvaný na oslavy do Moskvy

Moskva/Kyjev 26. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zatiaľ nebol pozvaný do Moskvy na oslavy konca druhej svetovej vojny, ktoré budú 9. mája. Potvrdil to v stredu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, informovala agentúra UNIAN.



"Pokiaľ viem, pozvanie prezidentovi Zelenskému ešte nebolo odoslané. Zasielanie pozvánok prebieha, ale pokiaľ ide o ukrajinského prezidenta, zatiaľ to neviem povedať. Ujasním to," povedal Peskov novinárom.



Na otázku novinára agentúry UNIAN, kedy bude o tejto pozvánke rozhodnuté, Peskov povedal: "Ujasním to a odpoviem neskôr."



Peskov podobne reagoval aj koncom januára na otázku, či platí zámer poslať Zelenskému pozvanie na vojenskú prehliadku v Moskve dňa 9. mája. Stalo sa tak po tom, čo ukrajinský prezident vyhlásil, že k vypuknutiu druhej svetovej vojny viedla tajná dohoda medzi Nemeckom a Sovietskym zväzom. Kremeľ Zelenského poznámky kritizoval.