< sekcia Zahraničie
Zelenskyj zatiaľ od spojencov nedostal odpoveď, či by bránili Ukrajinu
Európski lídri a americkí vyslanci v utorok v Paríži oznámili, že sa dohodli na kľúčových bezpečnostných zárukách pre Kyjev.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kyjev 7. januára (TASR) — Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu uviedol, že od európskych spojencov nedostal žiadnu „jednoznačnú odpoveď“ na otázku, ako by bránili Ukrajinu v prípade, že by ju Rusko po skončení teraz prebiehajúcej vojny opäť napadlo. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
Európski lídri a americkí vyslanci v utorok v Paríži oznámili, že sa dohodli na kľúčových bezpečnostných zárukách pre Kyjev. Tie zahŕňajú monitorovací mechanizmus pod vedením USA a európske mnohonárodné sily, ktoré by boli nasadené v prípade dosiahnutia prímeria.
Na otázku, či si je istý, že by európski spojenci v prípade ďalšej ruskej invázie zasiahli a bránili jeho krajinu, Zelenskyj v stredu odpovedal, že na to nemá „jasnú“ odpoveď.
„Ja osobne veľmi chcem dostať veľmi jednoduchú odpoveď: áno, ak dôjde k novej agresii, všetci partneri dajú Rusom razantnú odpoveď. Presne túto otázku som položil všetkým našim partnerom. Zatiaľ som však nedostal jasnú a jednoznačnú odpoveď,“ povedal Zelenskyj novinárom.
Zo strany spojencov Kyjeva podľa neho existuje „politická vôľa“ poskytnúť Ukrajine „silné bezpečnostné záruky“. „Kým však nebudeme mať takéto bezpečnostné záruky – právne záväzné, schválené parlamentmi a podporené Kongresom Spojených štátov – nemôžeme na túto otázku odpovedať,“ zdôraznil Zelenskyj.
Agentúra Reuters pripomína, že Ukrajina sa snaží od svojich spojencov získať silné bezpečnostné záruky v prípade uzavretia prímeria s Ruskom. Zároveň je však proti požiadavke Kremľa vzdať sa východoukrajinského regiónu Donbas výmenou za mier.
Zelenskyj sa v utorok večer vyjadril, že americkí a ukrajinskí predstavitelia rokovali o „nejakých nápadoch“, ako vyriešiť územné spory. Tie označil za najväčšiu prekážku v mierovom procese.
Ukrajinský prezident následne v stredu oznámil, že na vyjednávacie tímy v druhý deň rokovaní vo Francúzsku čakajú tie „najzložitejšie otázky“ - konkrétne kontrola územia na východe Ukrajiny a Ruskom okupovaná Záporožská jadrová elektráreň.
Americkú stranu na stredajších rokovaniach zastupujú vyslanci amerického prezidenta Steve Witkoff a Jared Kushner. „Uskutoční sa ďalšie rokovanie s vyslancami prezidenta Spojených štátov, ktoré bude už tretím za dva dni,“ napísal Zelenskyj na Facebooku.
Európski lídri a americkí vyslanci v utorok v Paríži oznámili, že sa dohodli na kľúčových bezpečnostných zárukách pre Kyjev. Tie zahŕňajú monitorovací mechanizmus pod vedením USA a európske mnohonárodné sily, ktoré by boli nasadené v prípade dosiahnutia prímeria.
Na otázku, či si je istý, že by európski spojenci v prípade ďalšej ruskej invázie zasiahli a bránili jeho krajinu, Zelenskyj v stredu odpovedal, že na to nemá „jasnú“ odpoveď.
„Ja osobne veľmi chcem dostať veľmi jednoduchú odpoveď: áno, ak dôjde k novej agresii, všetci partneri dajú Rusom razantnú odpoveď. Presne túto otázku som položil všetkým našim partnerom. Zatiaľ som však nedostal jasnú a jednoznačnú odpoveď,“ povedal Zelenskyj novinárom.
Zo strany spojencov Kyjeva podľa neho existuje „politická vôľa“ poskytnúť Ukrajine „silné bezpečnostné záruky“. „Kým však nebudeme mať takéto bezpečnostné záruky – právne záväzné, schválené parlamentmi a podporené Kongresom Spojených štátov – nemôžeme na túto otázku odpovedať,“ zdôraznil Zelenskyj.
Agentúra Reuters pripomína, že Ukrajina sa snaží od svojich spojencov získať silné bezpečnostné záruky v prípade uzavretia prímeria s Ruskom. Zároveň je však proti požiadavke Kremľa vzdať sa východoukrajinského regiónu Donbas výmenou za mier.
Zelenskyj sa v utorok večer vyjadril, že americkí a ukrajinskí predstavitelia rokovali o „nejakých nápadoch“, ako vyriešiť územné spory. Tie označil za najväčšiu prekážku v mierovom procese.
Ukrajinský prezident následne v stredu oznámil, že na vyjednávacie tímy v druhý deň rokovaní vo Francúzsku čakajú tie „najzložitejšie otázky“ - konkrétne kontrola územia na východe Ukrajiny a Ruskom okupovaná Záporožská jadrová elektráreň.
Americkú stranu na stredajších rokovaniach zastupujú vyslanci amerického prezidenta Steve Witkoff a Jared Kushner. „Uskutoční sa ďalšie rokovanie s vyslancami prezidenta Spojených štátov, ktoré bude už tretím za dva dni,“ napísal Zelenskyj na Facebooku.