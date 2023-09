Zelenskyj zavítal na frontovú líniu v Doneckej oblasti

Kyjev 4. septembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok informoval, že navštívil ukrajinských vojakov na frontovej línii v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny.



Vo svojom statuse na sociálnych sieťach Zelenskyj uviedol, že "navštevujeme bojové brigády, ktoré bránia Ukrajinu ako súčasť Doneckej operačnej a taktickej skupiny". Zelenskyj na platforme Telegram zverejnil i video, ako sa stretáva s ukrajinskými vojakmi.



Doplnil, že si vypočul hlásenia veliteľov, oboznámil sa s problémami na bojiskách i so stavom zásobovania jednotiek, pričom reč bola aj o možnostiach na zvýšenie motivácie ukrajinských vojakov.



Zelenskyj dodal, že sa stretol so zástupcami ôsmich brigád. "Každý z nich je ničom výnimočný a všetci sú silní," uvádza sa v statuse, v ktorom sa Zelenskyj poďakoval vojakom za výsledky, ktoré každodenne dosahujú, a niektorým z nich odovzdal vyznamenania.



Podľa večernej zvodky ukrajinského generálneho štábu na fronte za posledných 24 hodín opäť nenastali žiadne výrazné zmeny - ani na juhu, kde sa snažia útočiť Ukrajinci, ani na severe, kde sa o to na niektorých miestach pokúšali ruské jednotky, informovala britská stanica BBC.