Zelenskyj zavrhol trojdňové prímerie, stretnutie s Trumpom vníma dobre

Kyjev 3. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatkových vyjadreniach odmietol návrh jeho ruského náprotivku Vladimira Putina na budúco týždňové trojdňové prímerie, no vyhlásil, že Kyjev je pripravený na úplné prímerie. Uviedol tiež, že jeho stretnutie so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom vo Vatikáne minulú sobotu vníma ako veľmi pozitívne, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Ukrajina podľa Zelenského nebude „hrať hry na vytvorenie príjemnej atmosféry, ktorá by umožnila Putinovi vyjsť z izolácie 9. mája“, keď do Moskvy pricestujú zahraniční lídri pri príležitosti osláv konca druhej svetovej vojny.



Ukrajinský prezident zároveň zdôraznil, že zodpovednosť za bezpečnosť svetových lídrov bude niesť Moskva. „Náš postoj voči všetkým krajinám, ktoré 9. mája (pricestujú) do Ruska je veľmi jednoduchý - nemôžeme prevziať zodpovednosť za to, čo sa deje na území Ruskej federácie. Oni zabezpečujú vašu bezpečnosť,“ povedal Zelenskyj.



V piatkových komentároch sa ukrajinský líder tiež vyjadril k jeho stretnutiu s Trumpom počas ich účasti na pohrebe pápeža Františka. Agentúra Reuters informovala, že Zelenskyj tieto rozhovory označil za najlepšie, aké spolu obaja prezidenti viedli. Podľa neho sa zhodli, že 30-dňové prímerie medzi Moskvou a Kyjevom je prvým krokom ku koncu vojny na Ukrajine.



„Som presvedčený, že po našom stretnutí vo Vatikáne sa prezident Trump začal na veci pozerať trochu inak. Uvidíme. V každom prípade je to jeho vízia, jeho voľba,“ povedal Zelenskyj.



Putin v pondelok nariadil trojdňové prímerie s Ukrajinou, ktoré bude trvať od polnoci 8. mája do 11. mája - pri príležitosti osláv Dňa víťazstva nad fašizmom. Zelenskyj ho ešte v ten istý deň označil za ďalší pokus o manipuláciu.