Zelenskyj: Zbližovanie Ukrajiny a EÚ je prínosné pre obidve strany

Kyjev 18. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom pravidelnom príhovore v piatok večer uviedol, že vstup Ukrajiny do Európskej únie by bol pre euroblok prínosom. Informovala o tom agentúra DPA.



"Naše zbližovanie s Európskou úniou nie je pozitívom len pre nás," poznamenal Zelenskyj, pričom dodal, že prípadný vstup Ukrajiny do EÚ by bol "najväčším prínosom pre budúcnosť Európy za mnoho rokov".



Podľa prezidenta si EÚ môže zabezpečiť svoju nezávislosť, silu a budúci rozvoj, iba ak sa Ukrajina stane súčasťou bloku. "Sme krok od začiatku plnej integrácie do Európskej únie," povedal.



Zároveň zdôraznil, že ukrajinské hodnoty sú európskymi hodnotami. "Ukrajinské inštitúcie zostávajú stabilné aj v okolnostiach vojny," poznamenal.



Členovia EK v piatok pod vedením svojej predsedníčky Ursuly von der Leyenovej hlasovali za udelenie štatútu kandidátskej krajiny EÚ Ukrajine a Moldavsku. Rozhodnutie o udelení štatútu kandidátskej krajiny týmto dvom krajinám sa očakáva počas budúcotýždňového summitu EÚ v Bruseli (23. a 24. júna).