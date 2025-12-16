Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zelenskyj zdôraznil potrebu bezpečnostných záruk v mierovej dohode

Na snímke ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Ukrajinskí líder tak urobil počas zahraničnej cesty v Holandsku, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.

Ukrajina potrebuje „právne záväzné garancie“, povedal Zelenskyj po rozhovoroch s holandským premiérom Dickom Schoofom. „Existuje veľa otázok ohľadom toho, ako dokážeme získať ochranu bez členstva v NATO,“ uviedol Zelenskyj. „Musíme dostať podporu a je pre nás dôležité mať všetky bezpečnostné záruky,“ zdôraznil.

Na pondelkových rokovaniach v Berlíne sa európski a americkí účastníci zaviazali ku konkrétnym príspevkom na podporu bezpečnosti krajiny, uviedol Zelenskyj. Prezident ale nespresnil, ktoré krajiny sú ochotné podieľať sa na dohodnutých mnohonárodných bezpečnostných silách. Povedal však, že dokument s podrobnosťami sa zverejní až po uzavretí prímeria.

Zelenskyj avizoval, že rokovania budú pokračovať v americkom meste Miami, kde sa očakáva aj odpoveď Ruska. Ozrejmil však, že sa na nich nezúčastní.
