Zelenskyj zdôraznil potrebu bezpečnostných záruk v mierovej dohode
Ukrajinskí líder tak urobil počas zahraničnej cesty v Holandsku, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
Autor TASR
Amsterdam 16. decembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zdôraznil v utorok potrebu bezpečnostných záruk od Európy a USA v rámci potenciálnej mierovej dohody. Ukrajinskí líder tak urobil počas zahraničnej cesty v Holandsku, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
Ukrajina potrebuje „právne záväzné garancie“, povedal Zelenskyj po rozhovoroch s holandským premiérom Dickom Schoofom. „Existuje veľa otázok ohľadom toho, ako dokážeme získať ochranu bez členstva v NATO,“ uviedol Zelenskyj. „Musíme dostať podporu a je pre nás dôležité mať všetky bezpečnostné záruky,“ zdôraznil.
Na pondelkových rokovaniach v Berlíne sa európski a americkí účastníci zaviazali ku konkrétnym príspevkom na podporu bezpečnosti krajiny, uviedol Zelenskyj. Prezident ale nespresnil, ktoré krajiny sú ochotné podieľať sa na dohodnutých mnohonárodných bezpečnostných silách. Povedal však, že dokument s podrobnosťami sa zverejní až po uzavretí prímeria.
Zelenskyj avizoval, že rokovania budú pokračovať v americkom meste Miami, kde sa očakáva aj odpoveď Ruska. Ozrejmil však, že sa na nich nezúčastní.
