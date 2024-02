Zelenskyj žiada, aby sa na Ukrajinu previedli zmrazené ruské aktíva

Kyjev 8. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj žiada, aby boli zmrazené ruské aktíva prevedené Kyjevu, ktorý už takmer dva roky odoláva ruskej agresii. Vyjadril sa tak v stredu večer vo svojom tradičnom prejave, uvádza agentúra DPA.



Zelenskyj povedal, že je čas "spôsobiť Rusku maximálne systémové straty". Dodal, že tým má na mysli najmä zmrazené aktíva, a to "jednak tohto teroristického štátu, ako aj osôb s ním spájaných". "Všetko musí byť skonfiškované a použité na obranu pred terorom," povedal ďalej ukrajinský prezident s tým, že "je spravodlivé", aby Rusko platilo za svoje činy.



Zelenskyj uviedol, že o otázke zmrazených ruských aktív diskutoval aj so šéfom diplomacie EÚ Josepom Borrellom, ktorý v stredu navštívil Kyjev. "Naozaj potrebujeme jednotné a rázne rozhodnutie... Rozhodnutie, ktoré ukáže naše spoločné rešpektovanie medzinárodného práva a tiež absolútne pohŕdanie (ruským) teroristickým štátom," dodal ukrajinský prezident.



Európska únia zamýšľa, že ako prvé poskytne Ukrajine výnosy zo zmrazených aktív ruskej centrálnej banky, ako sú napríklad nahromadené úroky. Podľa odhadov by mohlo ísť ročne o miliardové sumy.