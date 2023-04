Zelenskyj žiada, aby Ukrajina v júli dostala pozvanie do NATO

Kyjev 21. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj apeloval na Severoatlantickú alianciu, aby na júlovom summite vo Vilniuse predostrela Ukrajine "zaslúžené pozvanie" na vstup do NATO. Zelenskyj to povedal vo štvrtok večer vo svojom pravidelnom videopríhovore s tým, že ak by sa tak nestalo, nestretlo by sa to s pochopením väčšiny ľudí v jeho vlasti, v Európe a ani v NATO.



TASR informuje na základe správy prevzatej z agentúry DPA.



Zelenskyj, ktorý sa vo štvrtok v Kyjeve stretol s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom, poznamenal, že nehovorili len o obrane Ukrajiny, ale aj o "obrane celkového medzinárodného poriadku založeného na pravidlách a o ochrane života".



Zelenskyj zdôraznil, že nik podľa jeho slov neprispieva k euroatlantickej bezpečnosti takou mierou, ako ukrajinskí vojaci. Kyjev preto "spravil všetko, aby zaistil, že naša žiadosť bude splnená", uviedol.



Šéf NATO počas návštevy Kyjeva vo štvrtok povedal, že budúcnosť Ukrajiny je v Severoatlantickej aliancii. Dodal, že otázka členstva Ukrajiny v Aliancii bude "popredným bodom programu" na summite NATO v litovskom Vilniuse, ktorý sa bude konať 11.-12. júla. Po prvý sa na ňom zúčastní aj Fínsko, ktoré do Aliancie vstúpilo 4. apríla.



Zelenskyj v online prejave tiež zopakoval význam sankcií voči Moskve a na športových podujatiach, akými sú Olympijské hry. "Je zjavné, že teroristický štát spraví všetko, aby sa prostredníctvom športu obhajoval alebo využil medzinárodné olympijské hnutie na podporu svojej agresie" na Ukrajine, poznamenal. Zdôraznil, že z týchto dôvodov je nutné, aby Rusko zostalo počas trvania vojny vylúčené zo športových podujatí. Platí to najmä pre budúcoročné Letné olympijské hry v Paríži, dodal.