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Zelenskyj žiada Bielorusko, aby odstránilo zosilňovače signálu dronov

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Na snímke Vladimír Zelenský. Foto: TASR/AP

Zelenskyj už niekoľko týždňov hovorí o tom, že Rusko sa pokúša zatiahnuť Bielorusko do vojny, a varuje Minsk pred takýmto vývojom, napísala DPA.

Autor TASR
Kyjev 20. júna (TASR) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil Bielorusko v piatok z toho, že na svojej hranici s Ukrajinou umiestnilo zosilňovače signálu pre ruské drony. Od bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka žiada ich odstránenie do jedného týždňa. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.

„Ak to neurobí on, urobíme to my,“ vyhlásil Zelenskyj na tlačovej konferencii s honduraským prezidentom Nasrym Asfurom. Na bieloruskom území sa nachádza technika, ktorá riadi útoky na ukrajinské obyvateľstvo, doplnil ukrajinský líder.

Zelenskyj už niekoľko týždňov hovorí o tom, že Rusko sa pokúša zatiahnuť Bielorusko do vojny, a varuje Minsk pred takýmto vývojom, napísala DPA. Minsk je blízkym spojencom Moskvy a Rusku pri invázii na Ukrajinu vo februári 2022 povolilo využiť svoje územie na postup jeho armády smerom na ukrajinské hlavné mesto Kyjev.
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