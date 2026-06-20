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Zelenskyj žiada Bielorusko, aby odstránilo zosilňovače signálu dronov
Zelenskyj už niekoľko týždňov hovorí o tom, že Rusko sa pokúša zatiahnuť Bielorusko do vojny, a varuje Minsk pred takýmto vývojom, napísala DPA.
Autor TASR
Kyjev 20. júna (TASR) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil Bielorusko v piatok z toho, že na svojej hranici s Ukrajinou umiestnilo zosilňovače signálu pre ruské drony. Od bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka žiada ich odstránenie do jedného týždňa. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.
„Ak to neurobí on, urobíme to my,“ vyhlásil Zelenskyj na tlačovej konferencii s honduraským prezidentom Nasrym Asfurom. Na bieloruskom území sa nachádza technika, ktorá riadi útoky na ukrajinské obyvateľstvo, doplnil ukrajinský líder.
Zelenskyj už niekoľko týždňov hovorí o tom, že Rusko sa pokúša zatiahnuť Bielorusko do vojny, a varuje Minsk pred takýmto vývojom, napísala DPA. Minsk je blízkym spojencom Moskvy a Rusku pri invázii na Ukrajinu vo februári 2022 povolilo využiť svoje územie na postup jeho armády smerom na ukrajinské hlavné mesto Kyjev.
„Ak to neurobí on, urobíme to my,“ vyhlásil Zelenskyj na tlačovej konferencii s honduraským prezidentom Nasrym Asfurom. Na bieloruskom území sa nachádza technika, ktorá riadi útoky na ukrajinské obyvateľstvo, doplnil ukrajinský líder.
Zelenskyj už niekoľko týždňov hovorí o tom, že Rusko sa pokúša zatiahnuť Bielorusko do vojny, a varuje Minsk pred takýmto vývojom, napísala DPA. Minsk je blízkym spojencom Moskvy a Rusku pri invázii na Ukrajinu vo februári 2022 povolilo využiť svoje územie na postup jeho armády smerom na ukrajinské hlavné mesto Kyjev.