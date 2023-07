Zelenskyj žiada jasný signál ohľadne perspektívy Ukrajiny v NATO

Kyjev, Ukrajina 10. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj požiadal v pondelok - v predvečer summitu Severoatlantickej aliancie v litovskom Vilniuse - západných lídrov o "jasný signál" ohľadne perspektívy členstva Ukrajiny v NATO. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Ukrajina si zaslúži byť v Aliancii. Nie momentálne, keďže teraz je vojna, no potrebujeme jasný signál a ten je potrebný práve teraz," povedal Zelenskyj vo videozázname zverejnenom na platforme Telegram.



Ukrajina požiadala o zrýchlené prijatie do Severoatlantickej aliancie už vlani na jeseň.



Momentálne si až 89 percent Ukrajincov si želá, aby ich krajina do NATO vstúpila. Vyše tri štvrtiny Ukrajincov (76 percent) by zároveň nesúhlasili s pozastavením či stiahnutím žiadosti o členstvo v Aliancii, ak by to bola podmienka prípadnej mierovej dohody s Moskvou. Vyplýva to nedávneho prieskumu Kyjevského medzinárodného inštitútu sociológie (KIIS), o ktorého výsledkoch informuje v pondelok spravodajská stanica Sky News.



V roku 2021 bolo podľa údajov sociológov za vstup do NATO len 48 percent Ukrajincov. Výrazné zvýšenie podpory pre takýto krok spôsobila pokračujúca ruská vojenská agresia voči Ukrajine.