Zelenskyj žiada o stíhačky a tvrdí,že Ukrajina sa pripravuje na obnovu

Kyjev 11. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom tradičnom nočnom prejave Západ opakovane požiadal o dodanie stíhačiek. TASR o tom píše podľa správy stanice Sky News.



Ukrajine dosiaľ dodali sovietske stíhačky MiG-29 len Slovensko a Poľsko. Zelenskyj pritom žiada Západ o dodanie stíhačiek celé mesiace, pripomína Sky New.



Zelenskyj teraz informoval, že ukrajinskí predstavitelia v súčasnosti pracujú na tom, aby získali od partnerov Kyjeva ďalšie "obranné balíky". Dodal, že v tomto smere boli už na "pracovnej úrovni" prijaté nové rozhodnutia, ktoré umožnia väčšiu ochranu ukrajinského neba, ako aj viac možností pre obranu a pohyb ukrajinskej armády na zemi.



"Dnes som absolvoval niekoľko stretnutí, na ktorých sme o tom všetkom diskutovali. V blízkej budúcnosti pritom očakávame od našich partnerov príslušné kroky," povedal v stredu večer Zelenskyj.



Ukrajinský prezident vo svojom prejave hovoril podľa agentúry DPA opäť aj o tom, že Ukrajina chce so zahraničnou podporou vyhnať ruských okupantov. "Nepriateľovi nenecháme ani kúsok našej krajiny - tyrania nebude vládnuť nikde," povedal.



Zelenskyj tiež uviedol, že na Ukrajine už prebiehajú prípravy na obnovu vojnou zničenej krajiny, a to vo všetkých oblastiach - od hospodárstva a priemyslu až po zbrojenie, energetiku, infraštruktúru, vzdelávanie, sociálne služby a zdravotníctvo.



"Teraz v máji dokončíme konkrétne body týchto štátnych programov a v júni budeme na našich plánoch pracovať s našimi (zahraničnými) partnermi," povedal Zelenskyj. "Tu na Ukrajine svet uvidí, čoho je Európa schopná," dodal.