Zelenskyj žiada o stretnutie na poľskej hranici, chce vyriešiť blokádu

Kyjev 21. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu navrhol stretnutie s poľskou vládou s cieľom vyriešiť situáciu na spoločných hraniciach, kde protestujúci poľskí poľnohospodári blokujú dopravu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Svoju vládu som poveril, aby sa na hranicu medzi našimi krajinami dostavila čo najskôr, do 24. februára," uviedol Zelenskyj s tým, že z protestov poľských farmárov podľa neho profituje iba Rusko. Na schôdzku pozval aj poľského premiéra Donalda Tuska.



Poľskí farmári na hraniciach blokujú ukrajinské nákladné autá a znemožňujú im tak vstúpiť do Poľska. Týmto spôsobom protestujú proti podľa nich nespravodlivej konkurencii a dovozu lacných výrobkoch z Ukrajiny.



Nová vlna protestov sa začala vo utorok. Poľnohospodári zablokovali približne 100 ciest vedúcich k hraniciam a na hraničnom priechode Medyka si vynútili otvorenie dvoch ukrajinských železničných vagónov.



"Ide o národnú bezpečnosť... Som pripravený byť na hraniciach," dodal Zelenskyj.



Trasy do Poľska - členskú krajinu Európskej únie - sú pre ukrajinský export v súčasnosti životne dôležité. Kyjev sa tiež takto spolieha na dovoz vojenskej pomoci zo západných štátov, ktorej cieľom je pomôcť v boji proti ruskej invázii.



"Táto blokáda, žiaľ, ohrozuje dodávky zbraní našim chlapcom na fronte. Teraz sa teší iba Moskva," dodal ukrajinský prezident Zelenskyj.



Varšava medzičasom varovala pred možnými pokusmi Ruska ovplyvňovať protesty farmárov, pretože niektorí demonštranti mali na traktore transparenty so sloganmi "Putin, urob poriadok na Ukrajine, v Bruseli a v našej vláde" spolu s vlajkou Sovietskeho zväzu.



Zábery tohto transparentu, ktoré sa objavili na sociálnych sieťach, podnietili rozhorčené reakcie aj vyšetrovanie zo strany poľskej polície.