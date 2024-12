Zelenskyj žiada od Merza silnejšiu podporu

Kyjev 9. decembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok požiadal Nemecko o väčšiu podporu Kyjeva vo vojne proti Rusku. Urobil tak počas stretnutia s nemeckým opozičným lídrom a kandidátom na kancelára Friedrichom Merzom, ktorý vedie v prieskume verejnej mienky pred februárovými predčasnými parlamentnými voľbami. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Čakáme od vás osobne ráznejšie a rozhodnejšie kroky Nemecka. Naozaj sa na to spoliehame," povedal Zelenskyj. Pripomenul tiež žiadosť Ukrajiny o pozvanie do NATO a dodávku nemeckých rakiet dlhého doletu.



Líder Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU) Merc navštívil Kyjev týždeň po kancelárovi Olafovi Scholzovi zo Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD). Obaja prisľúbili stabilnú podporu Ukrajine pri obrane proti ruskej invázii, no Merz už v minulosti tvrdil, že Berlín by mal poslať silnejšie zbrane. Ako opozičný líder naliehal aj na Scholza, aby dodal Ukrajine rakety dlhého doletu Taurus, ktoré by mohli zasiahnuť ciele hlboko v ruskom vnútrozemí. Scholz to odmietol z obavy pred eskaláciou konfliktu.



"Prezident Zelenskyj vie, aký postoj máme v otázke rakiet Taurus... A dnes, na začiatku decembra 2024, zostáva naďalej nezmenený," vyhlásil Merz v Kyjeve. Líder CDU na sociálnych sieťach skonštatoval, že vojna na Ukrajine sa musí čo najskôr skončiť. "Len keď bude Ukrajina schopná brániť sa, Putin pristúpi na rokovania," dodal.