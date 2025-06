Zelenskyj žiada od Nemecka viac systémov protivzdušnej obrany IRIS-T

Kyjev 30. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok po rokovaní s nemeckým ministrom zahraničných vecí Johannom Wadephulom požiadal Berlín o dodávku ďalších systémov protivzdušnej obrany IRIS-T s cieľom účinnejšie odrážať ruské dronové a raketové útoky. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Wadephul sa počas svojej prvej návštevy Kyjeva od nástupu do funkcie bol pozrieť na jeden zo systémov IRIS-T, ktorý už Ukrajinci využívajú. Nemecko do apríla tohto roku poskytlo Ukrajine šesť takýchto systémov a prisľúbilo dodávku ďalších desiatich.



Šéfa nemeckej diplomacie na zahraničnej ceste sprevádzali aj zástupcovia zbrojárskych firiem. Zelenskyj na rokovaní s Wadephulom vyjadril záujem o rozšírenie obrannej spolupráce medzi oboma krajinami. Spomenul, že by v nasledujúcich dňoch mohlo byť uzavretých okolo 20 nových obchodných partnerstiev, no neposkytol žiadne podrobnosti.



Wadephul vyzdvihol už prebiehajúcu spoluprácu medzi nemeckými zbrojárskymi firmami a Ukrajinou a možnosť jej prehĺbenia označil za výhru pre obe strany. „Učíme sa z toho. Obe strany z toho profitujú a dokazujú, že naša bezpečnosť je vzájomne prepojená a môžeme z toho profitovať aj ekonomicky. To je dobrá vec a chceme ju celkovo rozšíriť,“ dodal minister.