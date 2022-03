Zelenskyj žiada od Západu vojenské lietadlá a bojkot ruskej ropy

Kyjev 7. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj požiadal v pondelok medzinárodné spoločenstvo, aby poskytlo Ukrajine bojové lietadlá, ako aj na bojkot ruskej ropy, ropných produktov a iných vývozných komodít. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a denníka The Guardian.



"Ak invázia bude pokračovať a Rusko sa nevzdá svojich plánov mierených proti Ukrajine, tak bude potrebný ďalší balík sankcií... pre dosiahnutie mieru," uviedol Zelenskyj vo videu, ktoré bolo zverejnené na jeho účtoch na sociálnych sieťach.



Zároveň vyzval na bojkot ruského exportu, ale i importu do Ruska. "Ak (Rusko) nedodržiava civilizované pravidlá, nemalo by dostávať žiaden tovar a služby od civilizácie. Nechajme vojnu, nech ich nakŕmi," uviedol ukrajinský líder.



"Treba bojovať proti neľudskej sile, ktoré chce zruinovať samotnú ľudskosť," uviedol Zelenskyj. Zároveň dodal, že budúcnosť Európy závisí od ukrajinskej rezistencie, a vyzval západných lídrov, aby Ukrajine poskytli vojenské lietadlá, aby jej armáda dokázala zabezpečiť oblohu.