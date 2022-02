Zelenskyj žiada okamžité zastavenie projektu plynovodu Nord Stream 2

Kyjev 22. februára (TASR) - Zatiaľ čo západní spojenci v utorok diskutujú o tom, aké sankcie by mali byť uvalené na Rusko v reakcii na uznanie nezávislosti dvoch separatistických regiónov na východe Ukrajiny, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ich vyzval, aby zaujali tvrdý postoj. Informuje o tom britská spravodajská televízia Sky News. Podľa agentúry AFP Zelenskyj počas utorkovej tlačovej konferencie po boku estónskeho prezidenta vyzval na úplné odstavenie plynovodu Nord Stream 2 (Severný prúd 2).



"Rusko musí byť potrestané za to, že v pondelok uznalo dva separatistami ovládané regióny Ukrajiny. Musí ísť o okamžité sankcie, ktoré budú zahŕňať aj úplné zastavenie (projektu plynovodu) Nord Stream 2," vyhlásil ukrajinský prezident.



Podľa Sky News je prípadné zahrnutie projektu Nord Stream 2 do balíka európskych sankcií voči Rusku "sporné", pretože niektorí kľúčoví "európski hráči" vrátane Nemecka sa vo veľkej miere spoliehajú na dodávky ruského plynu.



Niektorí európski politici a experti však obviňujú Rusko z toho, že používa svoje zásoby prírodných zdrojov ako politický nástroj. Plynovod by zdvojnásobil objem zemného plynu, ktorý Rusko do Európy ročne dodáva cez už existujúci plynovod Severný prúd 1. Oba tieto plynovody sú však navrhnuté tak, aby sa vyhli Ukrajine.