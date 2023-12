Zelenskyj žiada otvorenie prístupových rokovaní pre Ukrajinu

Brusel 14. decembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok požiadal o otvorenie prístupových rokovaní na vstup Ukrajiny do Európskej únie. Lídrov členských krajín upozornil, že ruský prezident Vladimir Putin využije akékoľvek zlyhanie v tomto smere. TASR správu prevzala z agentúr AFP a DPA.



"Ľudia v Európe nebudú mať žiadny prínos, ak Moskva od Bruselu dostane prihrávku v podobe negativizmu voči Ukrajine," povedal Zelenskyj počas videokonferencie. "Putin to s určitosťou využije osobne proti vám, proti celej Európe," dodal.



Ukrajinský prezident uviedol, že Ukrajina pred rokom od EÚ dostala jasné požiadavky na priblíženie sa k EÚ a odvtedy schválila dôležité zákony a splnila každú z požiadaviek. EÚ musí na to teraz odpovedať a otvoriť prístupové rokovania.



Lídri EÚ chcú na summite Európskej rady, ktorý sa začal vo štvrtok, schváliť finančný balík 50 miliárd eur na pomoc Ukrajine počas štyroch rokov a začatie prístupových rokovaní. Maďarský premiér Viktor Orbán však opakovanie pohrozil, že rozhodnutie o otvorení rokovaní zablokuje.