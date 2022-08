Zelenskyj žiada vládu posúdiť legalizáciu homosexuálnych manželstiev

Kyjev 3. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj požiadal v utorok vládu, aby preskúmala, či by sa mali v krajine legalizovať manželstvá osôb rovnakého pohlavia. Zároveň však uviedol, že v tejto oblasti nebude možné prijať nijaké kroky, pokiaľ pokračuje vojna s Ruskom.



Podľa agentúry Reuters Zelenskyj o tomto kroku informoval v reakcii na internetovú petíciu vyzývajúcu na zavedenie manželstiev osôb rovnakého pohlavia.



Agentúra DPA poznamenala, že petíciu svojím podpisom podporilo 28.000 ľudí.



"Požiadal som premiéra (Denysa) Šmyhaľa o posúdenie záležitosti spomínanej v elektronickej petícii a o to, aby ma informoval o relevantnom rozhodnutí," uviedol Zelenskyj vo vyhlásení.



Ukrajinský prezident upozornil, že v ukrajinskej ústave je manželstvo definované ako zväzok muža a ženy. "V čase vojenského alebo výnimočného stavu nie je možné ústavu Ukrajiny meniť," zdôraznil Zelenskyj.



"V modernom svete sa úroveň demokratickosti spoločnosti meria aj na základe politiky štátu zameranej na zabezpečenie rovnakých práv pre všetkých jej občanov," uvádza sa vo vyhlásení ukrajinského prezidenta.



Vláda v Kyjeve začala viac podporovať práva LGBTQ+ komunity po tom, ako sa vlády v roku 2014 ujali prozápadní politici, píše agentúra Reuters. Ukrajinský parlament v roku 2015 zakázal diskrimináciu členov tejto komunity na pracoviskách, no manželstvá osôb rovnakého pohlavia zatiaľ nelegalizoval.



Podľa prieskumu sociologického inštitútu Rejtynh z vlaňajšieho augusta vnímalo LGBTQ+ komunitu negatívne 47 percent ukrajinských respondentov.