Zelenskyj žiada reakciu partnerov na vstup vojakov KĽDR na Ukrajinu

Kyjev 20. októbra (TASR) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu žiadal dôraznú reakciu krajín, ktoré uznali rastúce zapojenie Severnej Kórey (KĽDR) do ruskej vojenskej agresie proti Ukrajine. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



Zelenskyj počas svojho každodenného televízneho príhovoru uviedol, že existuje množstvo dôkazov toho, že KĽDR neposiela Rusku iba materiálnu pomoc, ale aj vojakov pripravených na nasadenie na bojisku.



"Som vďačný lídrom a predstaviteľom štátov, ktorí nezatvárajú oči a hovoria o tejto spolupráci otvorene v širšom kontexte vojny. Od svojich partnerov v tomto očakávame normálnu, úprimnú a dôraznú reakciu," vyhlásil Zelenskyj.



Juhokórejská spravodajská služba v piatok informovala, že podľa jej zistení sa Pchjongjang nedávno rozhodol vyslať do vojny na Ukrajine štyri brigády v celkovom počte 12.000 vojakov vrátane špeciálnych zložiek.



Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte v piatok v reakcii na vyhlásenia juhokórejských spravodajských služieb uviedol, že Aliancia zatiaľ nemôže potvrdiť vyslanie početných severokórejských jednotiek na podporu ruskej armády vo vojne na Ukrajine.



Rutte však po stretnutí ministrov obrany NATO v Bruseli dodal, že stanovisko NATO sa môže zmeniť.



Zelenskyj vo štvrtok uviedol, že ukrajinská tajná služba má informácie, že niekoľkí severokórejskí dôstojníci už boli rozmiestnení na ukrajinských územiach okupovaných Ruskom.



Kremeľ zapojenie severokórejských vojakov do boja proti Ukrajine popiera.