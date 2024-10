Zelenskyj žiada reakciu spojencov na dôkazy o zapojení KĽDR do vojny

Kyjev 22. októbra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok vyzval svojich spojencov, aby sa neschovávali a reagovali na dôkazy o zapojení severokórejských vojakov do vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Kyjev má informácie o príprave dvoch jednotiek pozostávajúcich možno až z 12.000 severokórejských vojakov, ktoré majú bojovať po boku ruských síl, povedal Zelenskyj vo svojom pravidelnom večernom videoodkaze.



"Je to výzva, ale vieme, ako na ňu reagovať. Je dôležité, aby sa pred touto výzvou neskrývali ani naši partneri," povedal ukrajinský prezident.



Podľa britského ministra obrany Johna Healeyho je veľmi pravdepodobné, že Severná Kórea už začala vysielať stovky vojakov na pomoc Rusku vo vojne na Ukrajine. "Severokórejskí vojaci podporujú ruskú agresiu na európskej pôde – je to rovnako šokujúce ako zúfalé," uviedol v utorok v parlamente.