Zelenskyj žiada USA, aby zmenili prístup v dialógu s Ruskom

Kyjev 14. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu vyzval Spojené štáty, aby „zmenili prístup“ vo svojom dialógu s Ruskom. Zelenskyj varoval, že ustupovanie ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi nepomôže ukončiť vojnu, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



„Práve teraz je tón dialógu medzi USA a Ruskom príliš priateľský,“ napísal Zelenskyj na platforme Telegram. "Buďme úprimní, Putina to nezastaví. Potrebná je zmena tónu," zdôraznil prezident.



Zelenskyj zároveň podotkol, že podpora takzvanej koalície ochotných, ktorá sa zaviazala k intenzívnejšej pomoci Kyjevu v pretrvávajúcom konflikte s Ruskom, sa bez USA zastavila. „Koalícia ochotných sa zasekla,“ uviedol prezident. „Táto situácia ukázala, že Európa sa ešte sama nerozhodla, čo urobí s Ukrajinou, ak tam nebudú Spojené štáty,“ ozrejmila ukrajinská hlava štátu.



Prezident v sobotu vyhlásil, že Ukrajina zastavila ruskú ofenzívu v severovýchodnej Sumskej oblasti a poprel údajný vstup jednotiek Moskvy do Dnipropetrovskej oblasti, píše AFP. Okrem toho sa vyjadril aj k situácii na Blízkom východe a obave z potenciálneho zníženia pomoci pre Kyjev pre eskaláciu konfliktu medzi Iránom a Izraelom.



„Boli by sme radi, keby sa pomoc Ukrajine pre to neznížila,“ povedal. „Naposledy sa práve toto stalo faktorom pri spomalení pomoci pre Ukrajinu,“ dodal Zelenskyj.