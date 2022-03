Zelenskyj žiada väčšiu podporu, zbrane, muníciu aj ďalšie sankcie

Kyjev 17. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zleneskyj sa krátko po polnoci miestneho času opäť prihovoril Ukrajincom aj svetu. Vo videoprejave potvrdil, že starostu mesta Melitopol sa podarilo oslobodiť, pričom tiež uviedol, že toto mesto sa ruským silám nepodrobilo, uvádza denník The Guardian.



Ukrajinský prezident zároveň povedal, že humanitárne koridory slúžiace na evakuáciu civilistov z obliehaných miest, v stredu nefungovali. "Ruskí vojaci neprestali s ostreľovaním a bezpečnosť nezaistili," povedal Zelenskyj.



Dodal však, že z obliehaného mesta Mariupol na juhovýchode Ukrajiny sa do mesta Berďansk podarilo utiecť vyše 6000 ľuďom, vrátane 2000 detí. Ruskí vojaci sa ale podľa jeho slov pokúsili priebeh týchto evakuácií na jednom úseku trasy narušiť delostreleckou paľbou. Zelenskyj označil za zázrak, že pri tejto streľbe nedošlo k úmrtiam. Zranenia však podľa jeho slov utrpelo päť ľudí vrátane dvoch detí.



Zelenskyj tiež potvrdil ostreľovanie a obete v meste Černihiv, ako aj zbombardovanie divadla v Mariupole, kde sa ukrývali stovky ľudí vrátane detí. Počet obetí tohto bombardovania zatiaľ nie je známy. Zelenskyj v závere svojho nočného prejavu povedal, že Rusko sa stalo teroristickým štátom.



"Vojna sa zatiaľ neskončila. Ruské vojnové zločiny pokračujú. Ruská ekonomika je stále schopná udržať svoju vojenskú mašinériu. Preto potrebujeme nové sankcie voči Rusku. Svet musí konečne uznať, že Rusko sa stalo teroristickým štátom," dodal.



Zelenskyj zároveň požiadal medzinárodné spoločenstvo o väčšiu podporu pre Ukrajinu, vrátane poskytnutia systémov protivzdušnej ochrany, stíhačiek, zbraní a munície, potrebných na zastavenie ruských vojakov. "Čo ešte musia títo okupanti spraviť, koľko ľudí musia zabiť, aby západní lídri, lídri NATO, povedali "áno" ukrajinskej žiadosti o bezletovú zónu alebo nám dali stíhačky, ktoré tak veľmi potrebujeme?" pýtal sa.



Zelenskyj tiež uviedol, že "každý ruský vojak, ktorý zloží zbraň, dostane šancu prežiť". Povedal aj to, že ruská armáda má už teraz na Ukrajine veľké straty, aké nezažila ani pri vojnách v Sýrii, či Čečensku. Kyjev podľa jeho slov zároveň už vypracováva plány na obnovu krajiny po vojne. Ukrajincom prisľúbil, že štát im potom rýchlo nanovo postaví domy, o ktoré prišli počas ostreľovania.



Na margo rokovaní s Ruskom Zelenskyj povedal, že predpokladom pre ich úspech je poskytnutie "naozajstnej ochrany" Ukrajine. "Moje priority na rokovaniach sú úplne jasné: koniec vojny, bezpečnostné záruky, suverenita, obnovenie územnej celistvosti (Ukrajiny), skutočné záruky pre našu krajinu, skutočná ochrana našej krajiny," dodal.