Zelenskyj žiadal ďalšie ťažké zbrane, Británii sa poďakoval za tanky

Kyjev 17. januára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok žiadal od Západu dodávky ťažkých zbraní a poďakoval sa Spojenému kráľovstvu, ktoré v sobotu prisľúbilo dodanie tankov Challenger 2. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Tanky, obrnené transportéry a delostrelectvo je presne to, čo Ukrajina potrebuje na obnovu svojej územnej celistvosti," povedal Zelenskyj vo svojom príhovore. Zároveň sa poďakoval britskému premiérovi Rishimu Sunakovi, ministrovi obrany Benovi Wallaceovi i obyvateľom Británie za ich prispenie.



Zelenskyj podľa svojich slov očakáva ďalšiu dodávky zbraní v spojitosti so Svetovým ekonomickým fórom (WEF) vo švajčiarskom Davose. V pondelok o to na pôde WEF žiadala aj ukrajinská delegácia vedená prvou dámou Olenou Zelenskou.



Ukrajinský prezident vo svojom príhovore tiež pripomenul, že pri sobotňajšom ruskom raketovom útoku na obytnú budovu vo východoukrajinskom meste Dnipro prišlo o život približne 40 ľudí. Ďalšie dve desiatky ľudí sú stále nezvestné. Ukrajina podľa prezidentových slov urobí všetko pre to, aby našla vinníkov a priviedla ich pred spravodlivosť.



Ruský útok na Dnipro a obnovené úsilie Moskvy prevziať vo vojne iniciatívu si podľa Zelenského vyžadujú "nové riešenia a rýchlejšie rozhodnutia". Pripomenul aj, že Rusko zhromažďuje vojakov v ukrajinskej Doneckej oblasti na východe Ukrajiny, najmä v okolí miest Bachmut a Soledar, či v južnej časti Ukrajiny.