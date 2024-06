Zelenskyj žiadal lídrov EÚ, aby Kyjevu dodali prisľúbené zbrane

Brusel 27. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval vo štvrtok na summite EÚ v Bruseli lídrov členských krajín Únie, aby splnili svoje sľuby a poskytli Kyjevu ďalšiu vojenskú pomoc. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



"Splnenie každého sľubu je dôležité nielen z hľadiska ochrany životov, ale aj preto, aby sme zničili ilúziu Rusov, že vojnou niečo dosiahnu," povedal Zelenskyj. Zároveň sa poďakoval krajinám, ktoré Kyjevu prisľúbili ďalšie vojenské vybavenie, zbrane a muníciu. Zdôraznil, že Kyjev "ich bezodkladne potrebuje na bojisku", a apeloval aj na ďalšiu "bezodplatnú pomoc" týkajúcu sa okrem iného posilnenia protivzdušnej obrany.



Zelenskyj podpísal vo štvrtok v Bruseli 12-stranový bezpečnostný pakt s Európskou úniou platný na nasledujúcich desať rokov. V dohode sa stanovuje záväzok eurobloku pomáhať Ukrajine v deviatich oblastiach bezpečnostnej a obrannej politiky, a to vrátane dodávok zbraní, vojenského výcviku, spolupráce v oblasti obranného priemyslu či v boji proti kybernetickým a hybridným hrozbám a napríklad aj pri odmínovaní. Podľa AP je v pakte zhrnuté to, čo EÚ pre Ukrajinu robí už od vypuknutia ruskej invázie z februára 2022 z hľadiska finančnej, vojenskej a inej pomoci.



Ako však uvádza agentúra AFP, v pakte chýbajú konkrétne záväzky týkajúce sa novej pomoci zo strany EÚ, keďže viaceré členské krajiny sa k príliš konkrétnym prísľubom odmietli zaviazať. Namiesto toho sa tam uvádza len to, že do roku 2027 "by sa mohlo počítať" s ďalšími ročnými tranžami podpory v približne rovnakej hodnote ako balík za päť miliárd eur určený na tento rok.



Ukrajina zase prisľúbila, že bude presadzovať európske hodnoty a v rámci príprav na vstup do EÚ pokračovať v reformách, napríklad aj zabezpečením civilnej kontroly nad svojimi bezpečnostnými a obrannými silami. Zaviazala sa tiež k zvýšeniu transparentnosti a vyvodeniu zodpovednosti pri využívaní pomoci z EÚ.



Pakt Zelenskyj s predstaviteľmi EÚ podpísal v tom istom týždni, ako EÚ oficiálne otvorila prístupové rokovania s Ukrajinou, k čomu došlo desať rokov po ruskej anexii ukrajinského polostrova Krym. Prístupový proces zrejme potrvá niekoľko rokov, uvádza AP.



AFP pripomína, že Kyjev už predtým podpísal dovedna 17 podobných bezpečnostných dohôd, a to so Spojenými štátmi, Britániou, Japonskom, Francúzskom, Nemeckom a ďalšími.