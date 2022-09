Zelenskyj žiadal v príhovore na VZ OSN spravodlivý trest pre Rusko

New York 22. septembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval v stredu Organizáciu Spojených národov (OSN), aby potrestala Rusko za jeho inváziu a odobrala mu právo veta v medzinárodných inštitúciách a Bezpečnostnej rade OSN. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.



"Proti Ukrajine bol spáchaný zločin a my žiadame spravodlivý trest... Trest za snahu ukradnúť naše územie, trest za vraždy tisícov ľudí...," uviedol Zelenskyj, ktorý sa ako jediný svetový líder mohol prihovoriť k účastníkom zasadnutia Valného zhromaždenia OSN (VZ OSN) prostredníctvom videonahrávky. Na potrestanie Ruska v príhovore vyzval celkovo 15-krát, všíma si AFP.



Súčasťou trestu by podľa ukrajinského prezidenta malo byť odobratie práve veta Rusku. "Agresor je zatiaľ súčasťou prijímania rozhodnutí v medzinárodných organizáciách a od toho musí byť izolovaný," vyhlásil Zelenskyj.



Ukrajinský prezident okrem toho vyzval na vytvorenie špeciálneho tribunálu, aby sa zaistilo, že Rusko ponesie zodpovednosť za "zločin agresie" proti Ukrajine. Okrem toho požiadal aj o založenie fondu, z ktorého by sa kompenzovali Ukrajincom škody, ktoré utrpeli počas invázie.



"Rusko chce vojnu, to je pravda," uviedol Zelenskyj s tým, že "ľudstvo a medzinárodné právo sú silnejšie" než Rusko, ktoré označil za "teroristický štát". Ukrajinský prezident zároveň trval na tom, že jeho krajina dokáže odraziť ruský útok a vyhnať ruskú armádu z ukrajinského územia. "Ukrajinskú vlajku môžeme vrátiť na celé naše územie... no potrebujeme čas," uviedol Zelenskyj.



Prezident tiež povedal, že Kyjev vypracoval päťbodový plán na vybudovanie trvalého mieru, no odmietol akékoľvek návrhy na to, aby sa jeho krajina zaviazala k neutralite. Tento plán zahŕňa napríklad potrestanie za ruskú agresiu, obnovenie ukrajinskej bezpečnosti a teritoriálnej celistvosti či bezpečnostné záruky, píše Reuters.



Zelenskyj zároveň vylúčil, "že by mohlo prísť k urovnaniu na inom základe než na ukrajinskom mierovom pláne". "Čím ďalej zájde ruský teror, tým je menej pravdepodobné, že niekto na svete bude súhlasiť s tým, že si s nimi (s Ruskom) sadne za jeden stôl," uviedol ukrajinský prezident.



Mnohé diplomatické delegácie zúčastňujúce sa na VZ OSN reagovali na Zelenského príhovor so standing ovation, no ruská delegácia ostala sedieť, všíma si Reuters.