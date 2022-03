Zelenskyj: Zmysluplné rokovania sú jedinou šancou pre Rusko

Kyjev 19. marca (TASR) - Z pohľadu Ukrajiny zmysluplné, spravodlivé a neodkladné mierové rokovania sú pre Rusko jedinou šancou, ako znížiť škody spôsobené jeho vlastnými chybami pri invázii. Vo svojom najnovšom videopríhovore, zverejnenom v noci na sobotu na stránke president.gov.ua a monitorovanom TASR, to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.



Konštatoval, že ukrajinská strana vždy trvala na rokovaniach, ponúkala dialóg a riešenia v prospech mieru — nielen v doterajšom priebehu invázie.



"Chcem, aby ma teraz všetci počuli, najmä v Moskve. Je čas stretnúť sa, je čas porozprávať sa. Je čas obnoviť územnú celistvosť a spravodlivosť pre Ukrajinu. V opačnom prípade budú straty Ruska také obrovské, že bude trvať niekoľko generácií, kým sa s nimi vyrovná," povedal Zelenskyj.



Reagoval aj na piatkové masové zhromaždenie na moskovskom štadióne Lužniky, na ktorom pri príležitosti ôsmeho výročia pripojenia anektovaného polostrova Krym k Rusku vystúpil aj ruský prezident Vladimir Putin.



"Hovorí sa, že na zhromaždení v ruskom hlavnom meste sa celkovo zúčastnilo asi 200.000 ľudí. Stotisíc v uliciach, okolo 95.000 na štadióne. Približne rovnaký počet ruských vojakov bol zapojený do invázie na Ukrajinu. A teraz si na tom štadióne v Moskve predstavte 14.000 mŕtvol a desaťtisíce zranených a zmrzačených ľudí. Takéto straty utrpelo Rusko v dôsledku tejto invázie," uviedol Zelenskyj, pričom spomenul čísla, ktoré nie je možné nezávisle overiť.



"Toto je cena vojny. Za niečo viac ako tri týždne. Vojna sa musí skončiť. Návrhy Ukrajiny sú na stole," dodal ukrajinský prezident s tým, že v najbližších dňoch sa prihovorí občanom ďalších krajín vrátane Izraela, Talianska a Japonska.



Tento týždeň sa uskutočnilo ďalšie kolo rokovaní medzi Ukrajinou a Ruskom o možnom prímerí, no zatiaľ neprinieslo žiadne konkrétne výsledky. Suverenita, územná celistvosť a nezávislosť sú podmienky, od ktorých Kyjev nemieni ustúpiť.