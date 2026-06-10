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Zelenskyj zriadil Deň síl bezpilotných systémov
Sláviť sa bude 11. júna.
Autor TASR
Kyjev 10. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podpísal výnos, ktorým sa 11. jún stáva pamätným dňom na počesť ukrajinských jednotiek bezpilotných systémov. Informoval o tom v príspevku na sociálnej sieti Facebook, píše TASR.
Zelenskyj zdôraznil, že Ukrajina ako prvý štát sveta vytvorila takúto samostatnú zložku ozbrojených síl, ktorá je „dnes vzorom pre mnohé armády sveta.“ Vyzdvihol význam dronových jednotiek vo vojne proti Rusku, pričom uviedol, že od svojho vzniku zasiahli ruské vojenské a strategické ciele v hodnote takmer 40 miliárd dolárov.
„Ukrajinci dokázali, že vďaka technológiám, vynaliezavosti a odvahe môžeme meniť charakter vojny,“ uviedol Zelenskyj na sociálnej sieti Telegram. Dodal, že drony umožňujú zasahovať ciele, ktoré boli pre konvenčné zbrane buď nedostupné, alebo ich zničenie vyžadovalo neúmerne vysoké náklady. Najdôležitejšie však je, že ide o rôzne typy úderov a každý z nich rozširuje možnosti Ukrajiny chrániť ľudské životy, doplnil ukrajinský prezident.
Zelenskyj obzvlášť ocenil údery dronových jednotky v tylových oblastiach nepriateľa. Spresnil, že ukrajinské drony už dokážu zasahovať ruskú vojenskú logistiku na celom území dočasne okupovaných území Ukrajiny, ale aj ciele v pohraničných oblastiach Ruska. „Nepriateľ to pociťuje a my budeme tento tlak ďalej zvyšovať. Budeme pokračovať v posilňovaní síl bezpilotných systémov,“ avizoval Zelenskyj.
Zelenskyj zdôraznil, že Ukrajina ako prvý štát sveta vytvorila takúto samostatnú zložku ozbrojených síl, ktorá je „dnes vzorom pre mnohé armády sveta.“ Vyzdvihol význam dronových jednotiek vo vojne proti Rusku, pričom uviedol, že od svojho vzniku zasiahli ruské vojenské a strategické ciele v hodnote takmer 40 miliárd dolárov.
„Ukrajinci dokázali, že vďaka technológiám, vynaliezavosti a odvahe môžeme meniť charakter vojny,“ uviedol Zelenskyj na sociálnej sieti Telegram. Dodal, že drony umožňujú zasahovať ciele, ktoré boli pre konvenčné zbrane buď nedostupné, alebo ich zničenie vyžadovalo neúmerne vysoké náklady. Najdôležitejšie však je, že ide o rôzne typy úderov a každý z nich rozširuje možnosti Ukrajiny chrániť ľudské životy, doplnil ukrajinský prezident.
Zelenskyj obzvlášť ocenil údery dronových jednotky v tylových oblastiach nepriateľa. Spresnil, že ukrajinské drony už dokážu zasahovať ruskú vojenskú logistiku na celom území dočasne okupovaných území Ukrajiny, ale aj ciele v pohraničných oblastiach Ruska. „Nepriateľ to pociťuje a my budeme tento tlak ďalej zvyšovať. Budeme pokračovať v posilňovaní síl bezpilotných systémov,“ avizoval Zelenskyj.