Zelenskyj zverejnil príjmy svojej rodiny za roky 2021 a 2022

Kyjev 29. januára (TASR) — Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu v rámci úsilia o podporu transparentnosti a boja proti korupcii zverejnil na svoje príjmy za roky 2021 a 2022. Informovala o tom agentúra Reuters.



V príspevku na webovej stránke svojho úradu www.president.gov.ua Zelenskyj uviedol, že on a jeho rodina mali v roku 2021 príjmy vo výške 10,8 milióna hrivien (takmer 264.000 eur), čo je o 1,2 milióna hrivien menej ako rok predtým. V tejto sume sú zahrnuté aj výnosy z predaja ukrajinských štátnych dlhopisov v hodnote 142.000 dolárov.



V roku 2022, keď na Ukrajinu vpadli ruské sily, príjem rodiny Zelenských klesol na 3,7 milióna hrivien (približne 90.234 eur). Príčinou bolo dočasné vypovedanie nájomných zmlúv na území Ukrajiny.



Je to prvýkrát, čo ukrajinský prezident verejne priznal svoje príjmy. Zelenskyj hovorí, že štátni úradníci by mali zverejňovať svoje príjmy, aby zvýšili transparentnosť a odstránili korupciu.