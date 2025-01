Zelenskyj zverejnil úryvok z výsluchu vojaka z KĽDR

Kyjev/Londýn 20. januára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok na sociálnej sieti Facebook zverejnil videozáznam ďalšej časti výsluchu údajného severokórejského vojaka, ktorého ukrajinskí vojaci zajali počas bojov v Kurskej oblasti na západe európskej časti Ruskej federácie. TASR o tom informuje na základe správy z webu Rádia Sloboda (RFE/RL) a Zelenského profilu na Facebooku.



Vo videu vojak prostredníctvom tlmočníka odpovedá na otázky predstaviteľov ukrajinských tajných služieb. Vojak hovorí po kórejsky. Kedy, kde a za akých okolností bolo video natočené, sa neuvádza.



Médiá pred časom informovali, že tohto i ďalšieho severokórejského vojaka zajali ukrajinskí vojaci počas bojov na ruskom území začiatkom januára a odviezli ich do Kyjeva. Predpokladá sa, že ide o prvých zajatcov z radov severokórejských vojakov bojujúcich na ruskej strane vo vojne Ruska proti Ukrajine.



Vo videu, ktoré v pondelok zverejnil Zelenskyj, Severokórejčan hovorí, že v armáde KĽDR slúžil od svojich 17 rokov. Dodal, že o svete mimo Severnej Kórey, vrátane Južnej Kórey, nevedel v podstate nič.



Tvrdí, že do Ruska pricestoval s asi stovkou svojich krajanov loďou a potom ich prevážali vlakom. Nikto im však nepovedal, že v Rusku budú bojovať. Zajatec tvrdí, že medzi jeho spolubojovníkmi "je veľa zranených v boji".



Zelenskyj vo svojom komentári k obsahu vojakovej výpovede spresnil, že de facto potvrdzuje informácie tajných služieb o pohybe takéhoto vojenského personálu na ruské územie, o jeho výcviku a jeho "informačnej izolácii".



Západné spravodajské služby začali na jeseň 2024 upozorňovať na to, že do Ruska sa začína presúvať severokórejský vojenský personál, ktorý sa zrejme zapojí do vojny proti Ukrajine. Následne účasť severokórejských jednotiek v bojoch v Kurskej oblasti, ktorej časť ovládajú ukrajinské sily, potvrdili ukrajinskí i západní predstavitelia, ako aj juhokórejská rozviedka.



RFE/RL uvádza, že straty v severokórejských jednotkách sú zrejme vysoké - od stoviek až po niekoľko tisíc zabitých a zranených. Až donedávna však neexistovali o účasti Severokórejčanov v bojoch proti Ukrajine žiadne priame dôkazy - napr. ako zajatcov alebo zabitých v boji, ktorých identitu by bolo možné potvrdiť.