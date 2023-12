Zelenskyj: Zvolenie Trumpa môže výrazne ovplyvniť priebeh vojny

Kyjev 19. decembra (TASR) - Ak sa v roku 2024 stane americkým prezidentom Donald Trump, mohlo by to výrazne zmeniť priebeh vojny na Ukrajine, uviedol v utorok na koncoročnej tlačovej konferencii ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR informuje podľa agentúry AFP a denníka The Guardian.



"Ak bude politika budúceho prezidenta (USA), nech je ním ktokoľvek, k Ukrajine iná, chladnejšia alebo ekonomickejšia, myslím si, že to bude mať veľmi silný vplyv na kurz vojny," povedal Zelenskyj s odvolaním sa na Trumpa, ktorý bude mať podľa neho "určite inú politiku".



Zelenskyj ďalej dodal, že chce rokovať s maďarským premiérom Viktorom Orbánom, ktorý tento mesiac zablokoval balík pomoci Európskej únie pre Ukrajinu v hodnote 50 miliárd eur.



"Sme susedia a snažíme sa nájsť riešenia na naše otázky, ale na to musíme zorganizovať stretnutie," povedal Zelenskyj na tlačovej konferencii v angličtine.



Vojenské ciele Ruska sa podľa neho nezmenili, čo ukazuje, že Moskva nechce mier, píše The Guardian.



Zelenskyj súčasne odmietol myšlienku rokovaní s Moskvou - napriek tomu, že jeho krajina čelí ťažkým bojom v teréne a usiluje sa odvrátiť únavu svojich spojencov z vojny.



"Nevidím požiadavku zo strany Ruska. Nevidím to v ich činoch. V ich rétorike vidím len aroganciu a vraždenie," podotkol Zelenskyj v súvislosti s potenciálnymi rokovaniami.



Ukrajinský prezident okrem iného pripustil, že proces dohody na bezpečnostných zárukách s partnermi Kyjeva pokračuje pomalšie, než sa očakávalo. Zároveň však odmietol myšlienku čiastočného členstva Ukrajiny v Severoatlantickej aliancii (NATO). Ako dodal, Ukrajina na budúci rok plánuje vyrobiť jeden milión dronov.



Na otázku, či sa obáva rozkolu medzi Ukrajincami ako spoločnosťou v otázke podpory vojny a podpory jeho samotného ako prezidenta, Zelenskyj odpovedal: "Môžem vám povedať len toľko, že bolo pre mňa cťou byť prezidentom".



"Ľudia sa na mňa pozerajú, na moju prácu, na moju službu Ukrajine, a keď sa im to nepáči, je to ich voľba, je to voľba Ukrajincov, to je normálne," dodal.



Zelenskyj tiež trval na tom, že pracuje na svojich vzťahoch s hlavným veliteľom ukrajinskej armády Valerijom Zalužným, v súvislosti s ktorým sa objavili špekulácie o možnom rozkole. Podľa Zelenského to nie je o osobnom vzťahu, ale o zodpovednosti a stratégii, cituje Guardian.



"Mám za úlohu brániť našu krajinu v súlade s našou ústavou," čo zahŕňa Donbas i anektovaný Krym, odpovedal prezident Ukrajiny na otázku, čo podľa neho znamená víťazstvo. Čím viac bude Rusko ustupovať, tým bude slabšie, a to aj na medzinárodnej scéne, podotkol.



"Ukrajina uspeje," dodal a na záver tlačovej konferencie poďakoval svojej manželke Olene Zelenskej za jej prácu, ktorú vykonala v oblasti duševného zdravia, uzatvára Guardian.