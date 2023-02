Zelenskyj: Bidenová návšteva je najdôležitejšia v našich vzťahoch

Kyjev 20. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil v pondelok návštevu šéfa Bieleho domu Joea Bidena v Kyjeve za "najdôležitejšiu návštevu v dejinách americko-ukrajinských vzťahov". TASR o tom informuje podľa správy denníka The Guardian a agentúr AFP a DPA.



Pondelková návšteva Bidena v Kyjeve podčiarkuje "výsledky, ktoré sme už dosiahli" a "historické úspechy, ktoré môžeme spolu ako svet dosiahnuť", nechal sa počuť najvyšší ukrajinský predstaviteľ. Výsledky tejto návštevy sa podľa Zelenského "istotne odrazia aj na bojisku".



Zelenskyj sa poďakoval osobne Bidenovi, ale aj americkému Kongresu a amerického ľudu. "Vaša návšteva je mimoriadne dôležitým znakom podpory pre všetkých Ukrajincov," uviedol Zelenskyj.



Zároveň označil svoje rokovania s Bidenom za "veľmi plodné". "Boli dôležité a kľúčové," povedal s tým, že hovorili o raketách s dlhým doletom.



Zelenskyj okrem toho reagoval aj na nový balík pomoci v hodnote pol miliardy dolárov, ktorý Biden v pondelok prisľúbil Ukrajine. "Je to jednoznačný signál, že ruské pokusy o víťazstvo nemajú šancu... Spolu obránime naše mestá a ľudí od teroru Ruska," povedal Zelenskyj.



"Cieľom Ruska bolo vymazať Ukrajinu z mapy. Dobyvačná vojna (ruského prezidenta) Putina zlyháva," povedal Biden.



"Táto návšteva je víťazstvom ukrajinského ľudu a prezidenta Zelenského. Napriek všetkému sa uskutočnila v záujme ukrajinského víťazstva a v záujme celého slobodného sveta," reagoval na Bidenovu návštevu ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba. Dodala, že je to to signál, že ruského prezidenta "sa nikto nebojí".



Americký prezident pricestoval v pondelok na vopred neohlásenú návštevu Kyjeva. Jeho cesta je pre mnohých prekvapením, pretože Biely dom minulý týždeň oznámil, že v súvislosti s avizovanou návštevou Poľska nemá Biden v úmysle prekročiť hranice do susednej Ukrajiny. Do Kyjeva pricestoval krátko pred prvým výročím ruskej invázie na Ukrajinu z 24. februára.



Biden medzičasom už z Kyjeva odcestoval. Na Ukrajine strávil vyše päť hodín, uvádza agentúra AP.