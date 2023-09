Zelenskyj:Ďalšie 2 nákladné lode sa úspešne preplavili cez Čierne more

Kyjev 3. septembra (TASR) - Dve nákladné lode opustili juhoukrajinské prístavy a preplavili sa cez dočasný koridor v Čiernom mori zriadený Kyjevom pre obchodné plavidlá, aj napriek ruskej námornej blokáde, oznámil v sobotu večer prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR prevzala správu z tlačových agentúr DPA a Reuters.



"Ďalšie dve lode sa úspešne preplavili cez náš dočasný obilný koridor v Čiernom mori," uviedol Zelenskyj na sociálnej sieti X (predtým Twitter). "Ukrajina obnovuje skutočnú slobodu v pohybe lodí cez Čierne more. Sloboda si vyžaduje rozhodnosť," dodal.



Celkovo tak zatiaľ koridor využili štyri lode.



Rusko v polovici júla odstúpilo od obilnej dohody, ktorá zaručovala počas vojny bezpečnú plavbu civilných lodí s nákladom obilia cez Čierne more, a pohrozilo, že ku všetkým lodiam smerujúcim do a z ukrajinských prístavov bude pristupovať ako k plavidlám vezúcim zbrane. Kyjev sa odvtedy snaží organizovať exporty tovarov napriek riziku ruských útokov.



"Ďakujem všetkým našim zamestnancom v prístavoch a každému, kto zaisťuje bezpečné fungovanie tohto koridoru. Vyzývame našich spojencov, aby naše úsilie podporili poskytnutím ďalších systémov protivzdušnej obrany. Spoločne môžeme ochrániť slobodu pohybu lodí v Čiernom mori a mimo neho," povedal Zelenskyj vo videu.



Ukrajinský prezident vo svojom každodennom videoodkaze apeloval, aby bola zaistená bezpečnosť v oblasti okolo čiernomorského prístavu Odesa, ktorý je životne dôležitý pre vývoz ukrajinského obilia.



Zelenskyj nespomenul konkrétne, ktoré dve lode sa úspešne preplavili koridorom a kedy dokončili plavbu. Podľa údajov zverejnených v piatok 1. septembra na webovej stránke Marinetraffic vyplávali dve nákladné lode Filia Glory a Ocean Courtesy z prístavu Pivdennyj (v meste Južne), okolo 20 kilometrov východne od Odesy.



Keď Rusko spustilo pred vyše 18 mesiacmi inváziu na Ukrajinu, v jej čiernomorských prístavoch uviazli desiatky obchodných lodí. Niektoré lode s nákladom obilia mohli neskôr prejsť cez Ruskom blokované Čierne more, pretože OSN a Turecko sprostredkovali dohodu. Od nej však Moskva v polovici júla odstúpila.



Ruský prezident Vladimir Putin sa má v pondelok stretnúť s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom v ruskom čiernomorskom letovisku Soči, keďže Ankara a OSN sa snažia obnoviť dohodu o exporte obilia.