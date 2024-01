Zelenskyj:Meškanie pomoci nahráva Rusku,nechce sa zastaviť na Ukrajine

Vilnius 10. januára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu upozornil, že akékoľvek meškanie západnej pomoci Kyjevu povzbudzuje Kremeľ, informuje TASR podľa agentúry DPA.



"On sa nezastaví," povedal Zelenskyj na adresu ruského prezidenta Vladimira Putina. "Chce nás okupovať úplne," vyhlásil počas návštevy v litovskom hlavnom meste Vilnius.



"A neistota našich partnerov ohľadne finančnej a vojenskej pomoci Ukrajine len zvyšuje odvahu a silu Ruska," dodal.



Ukrajinský prezident zároveň podľa agentúry AFP vyhlásil, že jeho krajina nevyhnutne potrebuje systémy protivzdušnej obrany. "V posledných dňoch Rusko zasiahlo Ukrajinu s dovedna 500 zariadeniami: my sme zničili 70 percent z nich," spresnil. "Systémy protivzdušnej obrany sú vecou číslo jeden, ktorá nám chýba," povedal Zelenskyj.



Podľa ukrajinského prezidenta sa Putin nezastaví na Ukrajine a napadne aj ďalších susedov, pokiaľ spojenci nezjednotia svoje sily a nezastavia ho. "On neskončí túto vojnu, kým neskoncujeme my všetci s ním," podotkol s tým, že ak Ukrajina neodolá Rusku, na rade môžu byť Litva, Lotyšsko, Estónsko a Moldavsko.