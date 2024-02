Zelenskyj:Nedostatok zbraní bráni Ukrajine uspieť vo vojne proti Rusku

Mníchov 17. februára (TASR) — Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pripisuje chýbajúce úspechy Ukrajiny vo vojne s Ruskom nedostatkom delostrelectva a zbraní s dlhým dosahom. Tento "umelý zbraňový deficit" spôsobuje, že v súčasnosti nie je možné viesť boje s takouto vysokou intenzitou. Rusko má v súčasnosti vo vojenskej oblasti len jednu výhodu, ktorou je úplná devalvácia ľudského života, povedal Zelenskyj v sobotu na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii. Informovala o tom agentúra AFP a televízia BBC.



Na rýchle napredovanie nemá Ukrajina dostatok systémov protivzdušnej obrany. "Aby sme mohli zaznamenať pokroky, musíme vyčistiť nebo," konštatoval Zelenskyj a vyzval spojencov na ďalšie dodávky zbraní.



"Niektorí tvrdili, že neexistuje účinná obrana proti ruským raketám. S istotou však vieme, že Patriot a ďalšie západné systémy protivzdušnej obrany dokážu zostreliť akékoľvek ruské rakety," povedal Zelenskyj. Ak podľa neho bude na Ukrajine dostatok systémov protivzdušnej obrany, "budeme schopní priviesť domov milióny Ukrajincov, milióny našich ľudí, našich utečencov".



Potrebou zachrániť čo najviac ľudských životov zdôvodnil Zelenskyj stiahnutie armády z východoukrajinského mesta Avdijivka, o ktoré sa už mesiace vedú ťažké boje. "Rozhodnutie stiahnuť sa padlo, ale Rusko z toho nič nezískalo," zdôraznil ukrajinský prezident.



Zelenskyj vo svojom prejave hovoril aj o ruskom prezidentovi Vladimirovi Putinovi. "Práve včera, keď sa začala Mníchovská bezpečnostná konferencia, sa nám všetkým pokúsil vyslať jasný signál — Putin zabil ďalšieho opozičného lídra," povedal Zelenskyj. Po tomto čine je jednoducho absurdné vnímať Putina ako údajne legitímnu hlavu ruského štátu. Putin má do budúcnosti len dve možnosti: buď skončí pred Medzinárodným trestným súdom v Haagu, alebo ho zabijú, konštatoval.



Zelenskyj znova pozval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby pricestoval do Kyjeva. "Ak Trump príde, som pripravený ísť s ním na front," povedal Zelenskyj. Politici podľa neho "musia vedieť, aká je vojna v skutočnosti, nielen to, ako vyzerá na Instagrame".



Zelenskyj sa na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii zúčastnil osobne prvýkrát od začiatku vojny pred takmer dvoma rokmi. Vlani sa k jej účastníkom prihovoril cez videolink.