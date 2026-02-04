< sekcia Zahraničie
Zelenskyj:Od začiatku invázie zahynulo asi 55.000 ukrajinských vojakov
Ako dodal, vysoký počet ďalších je nezvestných v boji.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kyjev 4. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu uviedol, že „v blízkej budúcnosti“ očakáva novú výmenu vojnových zajatcov s Ruskom. Jeho vyjadrenie prichádza v čase, keď Moskva a Kyjev ukončili prvý deň rokovaní v Spojených arabských emirátoch o takmer štyri roky trvajúcej vojne na Ukrajine. Počet obetí na životoch v radoch ukrajinských vojakov od začiatku invázie je podľa Zelenského približne 55.000, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Urobíme aj významný krok: V blízkej budúcnosti očakávame výmenu vojnových zajatcov. Musíme priviesť našich zajatcov domov,“ povedal ukrajinský prezident vo svojom pravidelnom videoposolstve.
Zelenskyj tiež v rozhovore pre francúzsku televíznu sieť France 2 v stredu uviedol, že od začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 zahynulo približne 55.000 ukrajinských vojakov. Ako dodal, „vysoký počet“ ďalších je nezvestných v boji.
„Urobíme aj významný krok: V blízkej budúcnosti očakávame výmenu vojnových zajatcov. Musíme priviesť našich zajatcov domov,“ povedal ukrajinský prezident vo svojom pravidelnom videoposolstve.
Zelenskyj tiež v rozhovore pre francúzsku televíznu sieť France 2 v stredu uviedol, že od začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 zahynulo približne 55.000 ukrajinských vojakov. Ako dodal, „vysoký počet“ ďalších je nezvestných v boji.