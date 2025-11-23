Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zelenskyj:Plán USA môže zahŕňať aj prvky založené na budúcnosti Kyjeva

Na tejto fotografii, ktorú poskytla tlačová služba prezidenta Ukrajiny 21. novembra 2025, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyy hľadí do kamery, zatiaľ čo prednáša videopríhovor k národu v Kyjeve na Ukrajine. Foto: TASR/AP

Ukrajinská delegácia v nedeľu v Ženeve rokovala s predstaviteľmi Británie, Francúzska a Nemecka.

Autor TASR
Kyjev 23. novembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu uviedol, že kontroverzný americký plán na ukončenie vojny s Ruskom by mohol zahŕňať aj prvky založené na „ukrajinských perspektívach“. Vyjadril sa tak v čase, keď v Ženeve prebiehajú rokovania bezpečnostných predstaviteľov o pláne navrhovanom Spojenými štátmi. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.

V súčasnosti panuje názor, že americké návrhy môžu obsahovať množstvo prvkov založených na ukrajinských perspektívach a kritických pre ukrajinské národné záujmy,“ uviedol Zelenskyj na sociálnych sieťach.

Ukrajinská delegácia pod vedením šéfa prezidentskej kancelárie Andrija Jermaka v nedeľu v Ženeve rokovala s predstaviteľmi Británie, Francúzska a Nemecka, oznámil predtým samotný Jermak na sociálnej sieti X.

Rokovania v Ženeve sa týkajú amerického mierového plánu pre Ukrajinu, ktorý USA vo štvrtok predstavili Kyjevu. Znenie tohto 28-bodového plánu zverejnili svetové médiá a okrem iného predpokladá, že Ukrajina odstúpi Rusku celý Donbas a zaviaže sa, že jej armáda bude mať maximálne 600.000 príslušníkov a že nikdy nevstúpi do NATO.

Americkú stranu by podľa správ médií mali zastupovať minister zahraničných vecí Marco Rubio a osobitný vyslanec prezidenta USA Steve Witkoff. Do Ženevy v sobotu pricestoval tajomník amerického ministerstva obrany pre pozemné sily Daniel Driscoll.
