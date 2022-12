Zelenskyj:Podarilo sa obnoviť dodávky elektriny pre takmer 6 mil. ľudí

Kyjev 18. decembra (TASR) - Úradom v Ukrajine sa po piatkových raketových útokoch zo strany Ruska podarilo obnoviť dodávky elektriny pre takmer šesť miliónov ľudí. V sobotu večer to vo svojom pravidelnom príhovore uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, pričom dodal, že opravy stále pokračujú. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



Zelenskyj zároveň vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby Ukrajine poskytlo prostriedky na ochranu svojho vzdušného priestoru. "Môžete to urobiť. Môžete poskytnúť ochranu našim ľuďom - stopercentnú ochranu pred týmito ruskými teroristickými útokmi," poznamenal.



Podľa DPA Ukrajina v súčasnosti čaká na konečné schválenia systémov protivzdušnej obrany, ktoré jej majú byť dodané. Ukrajinský prezident dúfa, že by medzi nimi mohol byť napríklad americký systém Patriot.



Zelenskyj tiež poznamenal, že Ukrajina má stále značné problémy s dodávkami elektriny, vody a tepla. Výpadky podľa neho postihujú milióny Ukrajincov.