Zelenskyj:Pomstíme smrť rodiny zabitej pri útoku v Chersonskej oblasti

Kyjev 14. augusta (TASR) — Ukrajina neponechá bez odpovede zabitie štvorčlennej rodiny pri nedeľňajšom ostreľovaní Chersonskej oblasti ruskými silami. V pravidelnom večernom videoposolstve zverejnenom na platforme Telegram to uviedol prezident Volodymyr Zelenskyj, informovala agentúra DPA.



"Naši bojovníci sa všade mstia za teror okupantov. Neprejde jediný deň, počas ktorého by sa ruskému zlu nedostalo našej spravodlivej odvety," povedal Zelenskyj.



"Každý zlikvidovaný okupant, každý spálený kus ruskej techniky, požiare v ich veliteľstvách a skladoch, veľavravné zahmlievanie Krymského mosta a nielen to — to všetko dokazuje, že žiadny zločin spáchaný Ruskom nenecháme bez odozvy," dodal.



Podľa ukrajinských úradov pri ruských delostreleckých útokoch prišlo v nedeľu v dedine Šyroka Balka v Chersonskej oblasti o život päť ľudí, vrátane štvorčlennej rodiny s dvoma deťmi — 12-ročným synom a 23-dňovým dievčatkom.



Zelenskyj vo svojom príhovore uviedol, že Chersonská oblasť bola do 18. hodiny ostreľovaná celkom 17-krát. Podľa úradov prišlo o život sedem ľudí a najmenej 15 utrpelo zranenia.



Ukrajinský prezident vyzval svojich krajanov, aby sa zapojili do boja proti ruským okupantom. "Teraz sa môžete zachovať len dvoma spôsobmi — buď budete bojovať za Ukrajinu, alebo pomôžete v boji, pomôžete zachraňovať životy."