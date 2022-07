Zelenskyj:Prílev západných zbraní mení rovnováhu na bojiskách Ukrajiny

Washington/Kyjev/Moskva 19. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že ukrajinské ozbrojené sily sú teraz schopné spôsobiť ruským jednotkám "značné straty". Informovala o tom americká spravodajská televízia CNN, ktorá dodala, že aj podľa ďalších ukrajinských vládnych činiteľov prílev zbraní zo Západu, určených pre ukrajinskú armádu, mení situáciu na bojiskách.



Vo svojom každodennom videoposolstve Zelenskyj uviedol, že ozbrojené sily sú "schopné spôsobiť okupantom značné logistické straty".



"Pre ruskú armádu je čoraz ťažšie udržať pozície na dobytom území. Krok za krokom postupujeme, narúšame zásobovanie okupantov a identifikujeme a neutralizujeme kolaborantov," dodal.



Hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Valerij Zalužnyj uviedol, že "dobre načasovaný príchod" delostrelectva dlhšieho dosahu, ako sú americké systémy HIMARS, pomáha meniť situáciu na bojiskách.



Podľa Zalužného sa ukrajinskej armáde podarilo stabilizovať situáciu na bojiskách. Označil ju za zložitú, ale úplne pod kontrolou. Zásluhu na tom pripísal systémom M142 HIMARS, ktorými sa daria "chirurgicky presné údery na nepriateľské kontrolné stanovištia a muničné a palivové sklady".



CNN dodala, že jej tímy tento mesiac identifikovali takmer 20 takýchto "úderov" v oblastiach ďaleko za pozíciami ruskej armády, a to v Doneckej, Luhanskej, Mykolajivskej a Chersonskej oblasti. Niektoré z nich spôsobili veľké explózie a viacnásobné detonácie.



Aj tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany Olexij Danilov v rozhovore pre ukrajinskú televíziu povedal, že vďaka dodávkam dostatočného objemu zbraní od partnerov sa Ukrajine podarilo "vytvoriť určitú paritu na určitých pozíciách" frontu.



Danilov podľa CNN uviedol, že Ukrajina by v budúcnosti chcela viac zbraní, aby sa rovnováha naklonila v jej prospech, "aby sme mali čo najviac možností ukončiť túto vojnu čo najskôr".



Šéf oblastnej vojenskej správy v Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny Serhij Hajdaj v pondelok v súvislosti so situáciou v Donbase povedal, že "západné zbrane nefungujú na 100, ale na 200 percent", keďže ruské sklady i veliteľské stanovištia "boli vyhodené do vzduchu".



Podľa Hajdaja sa "Rusi naozaj obávajú ďalšieho nárastu (počtu) týchto západných zbraní".



V reakcii na tento vývoj ruský minister obrany Sergej Šojgu v pondelok nariadil ruskej armáde, aby prioritne ničila ukrajinské zbrane ďalekého dosahu a delostrelectvo. Minulú sobotu zasa vydal rozkaz, aby ruské jednotky zintenzívnili vojenskú operáciu na Ukrajine s cieľom zabrániť ukrajinským útokom na oblasti ovládané Ruskom.