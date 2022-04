Zelenskyj: Všetko, kam Rusi postúpia, si vezmeme späť

Na snímke z 22. apríla ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: TASR/AP

Kyjev 23. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu na tlačovej konferencii v Kyjeve vyhlásil, že všetky územia dobyté ruskými silami si Ukrajina vezme naspäť.Takto Zelenskyj odpovedal na otázku, ako hodnotí plány Moskvy obsadiť región Donbas na východe Ukrajiny, píše portál britskej stanice Sky News.dodal.vyhlásil.Zelenskyj oznámil, že americký minister zahraničných vecí Antony Blinken navštívi v nedeľu Kyjev, práve v deň, keď invázia Ruska na Ukrajine vstúpi do tretieho mesiaca trvania. Zelenskyj dodal, že príde aj americký minister obrany (Lloyd Austin). Bude to prvá oficiálna návšteva amerických vládnych predstaviteľov od začiatku invázie 24. februára.Zelenskyj tiež povedal, že Kyjev sa stiahne z rozhovorov s Moskvou, ak ruskí vojaci zabijú ukrajinských vojakov nachádzajúcich sa v obrovských oceliarňach v Mariupole.informoval Zelenskyj na tlačovej konferencii v Kyjeve. Citovala ho tlačová agentúra AFP.Prezident dostal aj otázku, či sú Ukrajinci pripravení žiť celé roky v stave vojenskej pohotovosti, tak ako Izrael. Zelenskyj odpovedal:Na otázku, či chce, aby sa Putin postavil pred súd, odpovedal:Na tlačovej konferencii ukrajinský líder tiež informoval, že do Ruska alebo do východných oblastí Ukrajiny bolo deportovaných približne 5000 detí.povedal.Zelenskyj prirovnal Rusko k nacistom a obvinil sily Moskvy zo znásilňovania bábätiek.Ukrajinský líder takisto vyzval Rusov, aby sa odtrhli od, od ruských propagandistických televízií, a spoznali pravdu o svojej krajine a vrátili sa do civilizovaného sveta.Podľa Zelenského svetový líder použije jadrové zbrane len vtedy, akNa otázku, či podľa neho existuje možnosť, že Rusko použije nukleárne zbrane, odpovedal:Povedal tiež, že keby Ukrajina mala jadrové zbrane, nikdy by ich nepoužila.