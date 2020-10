Zelenskyj:Rozhodnutie Ústavného súdu je hrozbou pre národnú bezpečnosť

Kyjev 29. októbra (TASR) - Rozhodnutie ukrajinského Ústavného súdu, ktoré bráni reforme protikorupčných zákonov, je podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského "hrozbou pre národnú bezpečnosť". Informovali o tom vo štvrtok agentúry AFP a Unian.



Zelenskyj z tohto dôvodu zvolal na štvrtok mimoriadne zasadnutie Rady národnej bezpečnosti a obrany (RNBO).



Súd v stredu uviedol, že v rozpore s ústavou je niekoľko protikorupčných zákonov vrátane zákona o voľnom prístupe verejnosti k majetkovým priznaniam predstaviteľov štátnych a samosprávnych orgánov.



"Ničivé údery spôsobované účinnému boju proti korupcii na Ukrajine nemožno ignorovať," vyhlásil Zelenskyj. Zasadnutie RNBO zvolal s odôvodnením, že verdikt súdu je "neprijateľný a predstavuje hrozbu pre národnú bezpečnosť a obranu". Okrem toho zdôraznil, že rozhodnutia určitých "subjektov" sa "stávajú čoraz viac nebezpečnými pre spoločnosť".



Ústavný súd však tvrdí, že voľný prístup verejnosti k majetkovým priznaniam verejných činiteľov zrušil preto, aby ochránil sudcov pred nátlakom zo strany výkonnej moci, píše Unian.



EÚ varovala, že bezvízový styk jej členských krajín s Ukrajinou by mohol byť pozastavený, ak Kyjev v boj proti korupcii nevynaloží maximum úsilia. Práve korupciu považuje na Ukrajine EÚ za najväčší problém.



"Aj keď je rozhodnutie Ústavného súdu bolestivou ranou, stále nezničí našu interakciu so západnými partnermi," uviedol ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba. Dodal, že "ak sa Ukrajine nepodarí prekonať negatívne dôsledky tohto rozhodnutia a zabezpečiť správne fungovanie protikorupčnej infraštruktúry, bude to znamenať problém".



Podľa indexu vnímania korupcie organizácie Transparency International sa Ukrajina v roku 2019 umiestnila na 126. mieste zo 198 krajín.