Zelenskyj:Rusko nemá záujem o mier,svet musí reagovať na raketový útok

Kyjev 22. novembra (TASR) - Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského je štvrtkový útok Ruska novou raketou stredného doletu eskaláciou konfliktu. Zelenskyj je presvedčený, že útokom ruský prezident Vladimir Putin dokázal, že nemá záujem o mier a svet musí reagovať. TASR informuje podľa agentúr AFP a Reuters.



Zelenskyj vo štvrtok na sociálnej sieti X označil ruský raketový útok za "vážny krok k zvýšeniu rozsahu a brutality vojny." Medzinárodné spoločenstvo vyzval, aby reagovalo. Ak to neurobí, bude to odkaz pre Rusko, že takéto správanie je akceptovateľné.



Takýmito útokmi podľa ukrajinského prezidenta "Putin nielen predlžuje vojnu, ale pľuje do tváre tým vo svete, ktorí si skutočne želajú obnovenie mieru."



Podľa Zelenského Putin klame, keď tvrdí, že ukrajinské útoky prostredníctvom zbraní dlhého doletu sú novinkou. "Nie je to prvýkrát, čo sme takéto zbrane použili a podľa medzinárodného práva na to máme plné právo." USA v nedeľu Ukrajine povolili zasahovať ciele hlbšie v ruskom území aj raketami dlhého doletu, ktoré im dodali.



Putin vo štvrtok večer v prejave v štátnej televízii uviedol, že Rusko zasiahlo Ukrajinu novou hypersonickou raketou stredného doletu Orešnik (Lieska). Dodal, že išlo o test v bojových podmienkach, pri ktorom zasiahli ukrajinské vojenské zariadenie. Ukrajina vo štvrtok potvrdila, že Rusko zasiahlo východoukrajinské mesto Dnipro medzikontinentálnou balistickou raketou.



Ruský prezident uviedol, že protivzdušná obrana nedokáže zachytiť raketu Orešnik, ktorá letí rýchlosťou Mach 10 (2,5 až tri km za sekundu). "Moderné systémy protivzdušnej obrany nedokážu zachytiť takéto rakety. Je to nemožné," deklaroval. Test Orešnika v bojových podmienkach označil za "reakciu na agresívne kroky krajín NATO voči Rusku."